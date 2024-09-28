Kumar bağımlılığı, madde bağımlılığı ile yarışıyor

Yeşilay’ın hazırladığı rapora göre YEDAM’a (Yeşilay Danışma Merkezi) gelen başvuruların yüzde 37’si yasa dışı kumar bağımlılığı nedeniyle gerçekleşiyor. Bu oran madde bağımlılığına yakın seyrediyor.

Yeşilay raporunun ilgili kısmı şöyle: “YEDAM’a (Yeşilay Danışma Merkezi) gelen başvuruların yüzde 37’si yasa dışı kumar bağımlılığı nedeniyle gerçekleşiyor. Bu oran madde bağımlılığına yakın seyrediyor. Türkiye genelindeki 107 adet Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin yüzde 34’ünde ise kumar bağımlılığı rehabilitasyon süreçlerine dahil olan danışan sayısı, diğer bağımlılık türlerinin önüne geçmiş durumda. Bir diğer önemli istatistik ise danışanların yüzde 75’inin arkadaşlarında da kumar oynama davranışı görülmesi.” Haber Merkezi

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