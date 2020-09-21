Maskelerdeki güvensizlik giderilsin

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, Koronaya karşı kullanılan maskelerde bir belirsizlik ve güvensizlik olduğunu belirterek, “Yapılan araştırma ve incelemelerde belirsizlik ve güvensizlik yaygın durumdadır. Koronaya karşı kullanılan maskelerin teknik özelliklerinin ne olduğu, ne olması gerektiği ve tüketicilerin koronaya karşı hangi maskeleri kullanmaları gerektiği bilinmiyor” dedi.

Ücretsiz maske dağıtılmalı Koronaya karşı kullanılan maskeler konusunda açıklanan belirsizliklerin giderilmesi gerektiğini söyleyen Turhan Çakar, şunları söyledi: “Bunun için Koronaya karşı kullanılacak maskelerin; piyasaya güvenli olarak arz edilmesi zorunluluğu vardır. Teknik özellikleri ve güvenlik kıstasları – kriterleri belirlenerek kamuoyuna açıklanmalı ve tüketiciler bilgilendirilmelidir. Tüketiciler tarafından nasıl kullanılması gerektiği belirlenip açıklanmalıdır.” Asgari ücretin altında geliri olanlara, hiç geliri olmayanlara, işsizlere ve ailelerine koronaya karşı kullanılan maskeler ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından ücretsiz verilmesini de söyleyen Turhan Çakar, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını göreve çağırdı. Ankara - Ahmet Terzi

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