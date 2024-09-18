Mikroplastikler solunum yoluyla vücuda girebilir

Yeni bir araştırma, gündelik eşyalarda kullanılan plastiğin soluma yoluyla vücuda girebileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları plastiğin insan sağlığı üzerindeki etkisi konusunda derhal harekete geçilmesi çağrısında bulunuyor. Talepleri, kapalı ortamların mikroplastik kirliliğinin önemli bir kaynağı olabileceğini gösteren yeni bir raporun yayınlanmasının ardından geldi. Kısacası bu, plastik parçacıkların kolayca solunduğu ve hızla beyne girebildiği anlamına geliyor. Sao Paulo Üniversitesi ve Berlin Freie Üniversitesi’nden Profesör Dr. Thais Mauad ve Dr. Luis Fernando Amato-Lourenco tarafından yürütülen araştırma, beynin alt kısmında yer alan koku alma ampulünde mikroplastiklerin varlığını keşfetti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 227

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.