Muhtarlar aşılanıyor

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden aşı uygulamasında muhtarların aşılanmasına başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Edirne'de muhtarların bugünden itibaren aşı randevularını alabileceğini açıkladı.

Bu kapsamda, randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen muhtarlara Kovid-19 aşılarının birinci dozu yapıldı.

Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Muhtarı İbrahim Güler, randevu alırken BioNTech aşısını tercih ettiğini, hastaneye gelmesinin ardından kolaylıkla aşısını olduğunu söyledi.

Güler, muhtarlar olarak bütün devlet kurumları gibi Kovid-19 salgınıyla mücadelede yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, "Filyasyon ekiplerine destek veriyoruz. İzolasyondaki vatandaşların evlerinde durup durmadıklarını kontrol ediyoruz, onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Esnafımızın kurallara uymasını sağlıyoruz." dedi.

Birçok kişiyle görüştüklerini, bunun da hastalık riski oluşturduğunu ifade eden Güler, aşılamada muhtarlara öncelik tanınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güler, Kovid-19'la mücadelede aşılamanın önemine işaret ederek, "Kovid-19 salgınının bitmesinin ve normal hayata dönmemizin en büyük etkeninin aşı olduğunu düşünüyorum. Sırası gelen vatandaşlarımız aşısını olsun ki bir an önce bu kapanmalar bitsin, normal bir hayata dönelim. Herkes rahatlasın, bütün dünya rahatlasın." diye konuştu.