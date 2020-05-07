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7 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Mutluluk ailede

07 Mayıs 2020, Perşembe
Türkiye’de 18 yaş ve üstündeki Fertler arasında kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı geçen yıl yüzde 74,1 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) “İstatistiklerle Aile 2019” bülteni yayımlandı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye’de 2012 yılında 3,69 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü azalma eğilimi gösterdi. Bu açıdan bakıldığında geçen yıl ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,35 kişi oldu. 

Geniş aileler en çok Şırnak’ta

Türkiye’de tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 67,4 iken 2019’da yüzde 65,1’e geriledi.En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş ailelerden oluşan hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 16,7 iken 2019 yılında yüzde 15 olarak gerçekleşti. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranı ise yüzde 3’e yükseldi. En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il 2019’da yüzde 28 ile Şırnak oldu.

En fazla aileler mutlu ediyor

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, 18 ve üzeri yaştaki bireyler arasında kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı geçen yıl yüzde 74,1 oldu. Erkeklerin yüzde 79,5’i, kadınların da yüzde 68,8’i kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini bildirdi. Hane halkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hane halklarının yüzde 12,8’inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı gözlendi.

AA

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