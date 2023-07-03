O belgeyi alan doktor sayısı rekor kırdı

Türk Tabipleri Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘İyi Hal Belgesi’ başvurusunda bulunan doktor sayısında büyük bir artış olduğunu duyurdu.

Haziran ayında 242, 2023’ün ilk 6 ayında ise 1361 kişinin başvurduğunu açıkladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurtdışına gidebilmek için aldığı ‘İyi Hal Belgesi’ başvuru sayısının 2023 yılında rekor kırdığını belirtti. Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından artan başvuru sayıları gittikçe yükselmeye devam ediyor.TTB, son 11 yılın ilk 6 ayında alınan ‘İyi Hal Belgesi’ sayılarını paylaştı. TTB’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “TTB’ye “İyi Hal Belgesi” başvuru sayısı; Haziran ayında 242, 2023’ün ilk 6 ayında 1361 oldu. Deprem bölgesindekiler başta olmak üzere tüm meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadeleye devam!” Haber Merkezi

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