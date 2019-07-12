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Omurga sağlığı için yüzün

12 Temmuz 2019, Cuma 00:25
Vücudun dengesi ve sağlıklı bir beden için omurga sağlığını korumak gerekiyor.

Bazı egzersiz ve sporları rutin olarak yapmanın omurga sağlığına iyi geldiği birçok kişi tarafından biliniyor. Liv Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öztürk, yüzmenin omurga sağlığı üzerindeki yararlarını anlattı. Otuz üç adet omur kemiğinin birleşmesiyle oluşan ve içinde omuriliği barındıran kemik yapı ‘omurga’, bedeni ayakta tutan, organların, iskelet ve kas sistemlerinin dengede durmasını sağlayan bir yapı. Bu yapının bozulması durumunda birçok hastalık, sakatlık ve hatta ölümcül risklerle karşı karşıya kalınabiliyor. Bu sebeple omurga sağlığını korumak ve bu yapıyı güçlendirmek gerekiyor. Omurga sağlığını korumak ve güçlendirmek için özellikle yaz aylarında yapılacak “en tabiî” spor ise yüzme. 

Serbest stil ya da sırt üstü yüzün

Yaz aylarının gelmesiyle çoğumuz zamanımızın büyük bir kısmını deniz kenarında geçiriyor ve yüzüyoruz. Yüzme omurga sağlığı için en faydalı sporlardan birisi, fakat yanlış uygulandığında risk taşıyor. Özellikle tatil bölgelerinde sığ sulara çivileme tabir ettiğimiz yüksekten suya atlama ciddî omurga travmalarına sebep olabileceği gibi felç ile sonuçlanabilecek ciddî omurga yaralanmalarına yol açabilir. Omurga kaslarımızı güçlendirici etkisi olan yüzme sporunun en ideal yapılma şekli serbest stil ve sırt üstü yüzme şekillerinde olmalıdır. 

Etiketler: yüzme
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