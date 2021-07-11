DSÖ, ‘Pandemi yavaşlamıyor’ açıklamasını yaparken, TTB’den “Bu açılma Sonbaharda yeni bir piki tetikleyebilir” uyarısı geldi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün bilim heyetinden başuzmanı Soumya Swaminathan, Koronavirüs’ün Delta varyantının yayılmasıyla birlikte vak’a sayılarında meydana gelen artışın salgının yavaşlamadığının en açık kanıtı olduğunu söyledi. Swaminathan, Bloomberg’e verdiği röportajda dünyanın bazı ülkelerde iyi aşılama oranlarıyla vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda azalma gözlemlenmesine rağmen, diğer bölgelerde yüksek ölüm oranları, hastanelerde yatak ve oksijen eksikliği yaşandığına dikkat çekti.

Başuzman, ”Son 24 saatte 500 bine yakın yeni vaka tesbit edilirken ve 9300 seviyesinde ölüm yaşandı. Bu rakamlara baktığımızda yavaşlayan bir pandeminin olmadığını görürüz” dedi. Dünya Sağlık Örgütü’nün altı bölgesinden beşindeki vak’aların artış eğiliminde olduğuna vurgu yapan Swaminathan, Afrika’da ölüm oranlarının iki hafta içinde yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseldiğini söyledi. Swaminathan, vaka sayılarındaki artışın en önemli sebebi olarak Delta varyantının yayılması, aşılama kampanyalarının aralıklı şekilde yavaş ilerlemesi ve maske ile sosyal mesafe gibi kuralların gevşetilmesini gösterdi.

Rehavet uyarısı

Türk Tabibler Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, tedbirlerin kaldırılması sonrası yaşanan rehavetin yeni bir piki tetikleyebileceği uyarısı yaptı.

Aşılamada bölgeler arası eşitsizliğe dikkati çeken TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, bölge şehirlerinde aşıya dair tereddüt yaşandığını kaydetti.

Ülke genelindeki aşılama oranına değinen Bulut, rakamın toplumsal bağışıklığın elde edilmesi için gerekli olan yüzde 70’i karşılamadığını ifade etti. Temmuz ayında pandemi sebebiyle alınan tedbirlerin kaldırıldığına dikkat çeken Bulut, şu uyarıları yaptı: “Yaz aylarında olduğumuz için turizm ve ekonomik kaygıyla yapılan bir açılma dönemi oldu. Bu açılma sonbaharda tekrar yeni bir piki tetikleyebilir. Yurttaşların hala maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerekiyor. Ama en önemlisi aşı tereddüdü yaşamamalı. Aşıların yan etkileri abartılan ve özellikle sosyal medyada gezen bilgilere aldırmasınlar. Çünkü Covid-19 öldürücü bir hastalık. Çok zarar veriyor. İleride Covid-19’u geçirdikten sonra hangi hasarların kalacağını yıllar içerisinde göreceğiz. Böbrek, kalp ve diğer organlarda hasar bırakıp bırakmadığı gibi durumları yıllar içerisinde görebileceğiz. Bu nedenle böyle bir risk almaktansa aşı olmaları ve aşı olduktan sonra da kurumdan ilk 30 dakika ayrılmamaları yeterli olacaktır”