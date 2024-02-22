Sadece yüzde10’u uzman

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tarafından kurulan SAHU (Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi) Çalışma Grubu ilk raporunu yayınladı.

Rapora göre, Aile Hekimliği uzman sayısı artmıyor. Raporda, “SAHU uygulaması ülkemizdeki Aile Sağlığı Merkezlerinde uzman aile hekimi sayısını arttırmak için başlatıldı ancak 10 yıl geçmesine rağmen, 2021 bakanlık verilerine göre mevcuttaki 25 bin 611 aile hekiminin sadece 2 bin 609’u yani yüzde 10,1’i uzman hekim” denildi. Ayrıca, rapora göre; SAHU asistanlarının gelirleri de yüzde 30 ile yüzde 50 arasında düşüyor ve aile hekimliği uzman sayısı azalıyor. İstanbul - Nihat Orhan

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