Bizim Aile dergisi Temmuz 2020 sayısında “Sağlık için hareket” kapak başlığıyla okuyucularıyla buluşuyor.

HABER: Kübra Örnek Korkmaz

Aylık kadın aile dergisi Bizim Aile, Temmuz sayısında “Spor, hareket ve egzersizin insana faydası” konusunu ele alıyor. Yaz dönemiyle birlikte normalleşme yoluna girerken, çalışmak için enerjiye, ümitle yarınlara ilerlemek için fazlasıyla morale ihtiyacımız olduğunu hatırlatıyor. Sporun iyileştirici etkisinin göz önünde bulundurularak hazırlandığı kapak dosyası, okuyucuların istifadesine sunuluyor.

Hareket eden çocuk: Mutlu çocuk

Klinik Psk.& Aile Danışmanı Banu Arslan, her ay yazdığı Çocuk Eğitimi sayfasında şöyle diyor: “Çocuklar yürümeyi öğrendikten sonra sürekli hareket halinde olmaya başlarlar ve bulundukları her ortamı keşfetmek isterler. Ulaşabildiği her yeri karıştırmak isterler. Bu nedenle bulunduğunuz ortamı, çocuğa en uygun hâle getirerek keşfetmesi için fırsatlarla dolu bir hâle getirmeniz gerekir. Ev düzeni bozulmasın düşüncesiyle çocuğun her hareketine kısıtlama getirmek, gelişimini engeller.”

Psk. Dr. Esra Ceylan, İletişim sayfasında, eşler arası duygusal manipülasyon sorularını cevaplıyor.

Dağarcık’ta yeni bir sayfa

Derginin Dağarcık bölümü renkli muhtevalar sunmaya devam ediyor. Bu ay, Lezzetli Tarifler’de ev yapımı dondurma ve semiz otu salatası, Mutfak Kitaplığı’nda atıksız mutfağın püf noktaları, Oyun’da bir taşla iki hakikat, El Emeğim’de örgü suplalar, Doğalı Varken’de spor öncesi-sonrası beslenme tavsiyeleri var. Toplum olarak bilinçli olmamız gereken bir konu olan ‘geri dönüşüm’ için yeni bir sayfa açıldı. Geri dönüşüm sayfasında çevreye katkı sağlayacak faaliyetler işleniyor.