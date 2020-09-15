Salgında gidiş nereye?

İmmünoloji uzmanı ve eski Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Vedat Bulut, Kovid-19 salgını devam ederken 900’e yakın hekimin istifa etmek zorunda kaldığını söyledi.

Bulut'un aktardığına göre salgının başından beri 30 bin sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, “Salgınla mücadelede başa dönmüş durumdayız. Serviste bekletilen yoğun bakım hastaları var” dedi. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel ise “Bazı kentlerde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80’lerin üzerine çıktı” dedi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz. Ağırlıklı gençler ve maalesef zatürre oranı yüksek. Moral bozmak için değil tedbir alın diye yazıyorum" dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Sağlık hizmeti almak zorlaşıyor. Devlet hastanelerinde test kuyruğu almış başını gidiyor. Özelde test yaptırsan 350 TL'den başlıyor" dedi.

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Sıkı tedbirler gelebilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Ülke genelinde sıkı tedbirler gündeme gelebilir” değerlendirmesinde bulundu. Hürriyet’in haberine göre, Kayıpmaz, “Ülkemizde de aktif vak’a ve ağır hasta sayısı artamaya devam ediyor. Bizler de salgının uzun süre daha devam edeceğini düşünerek bireysel önlemleri en üst düzeyde uygulamalıyız. Biz hekimler olarak işin sağlık boyutunu düşündüğümüz için karantina uygulamasını savunabiliriz. Hükûmetler konuyu bütün açılardan ele alarak karar vermek durumunda kalıyor” dedi.