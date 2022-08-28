"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

"Sıcak ödemi" teşhisi konuldu

28 Ağustos 2022, Pazar 19:29
Zonguldak'ta kafasında oluşan şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastaya, genellikle sıcak havalarda el ve ayaklarda görülen "sıcak ödemi" teşhisi konuldu.

İstanbul'dan tatil için Zonguldak'a gelen ve iki gün üst üste nemli ve sıcak havada denize giden 33 yaşındaki Caner Arık, 23 Ağustos'ta kafasında büyük şişlik oluştuğunu fark etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Bölümüne başvuran Arık'ın yapılan muayenesinde, saçlı derisinde genellikle el ve ayaklarda görülen "sıcak ödemi" tespit edildi.

Alerji tedavisine yanıt vermeyince rahatsızlığı kötü huylu olmadığı için evine gönderilen Arık'a herhangi bir tedavi uygulanmadı.

Arık'ın kafa derisindeki sıcak ödeminin nadir olarak görüldüğünü belirten uzmanlar, konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

"Saçlı deride çok beklediğimiz bir durum değildi"

Acil Tıp Uzmanı Doktor Abdullah Cüneyt Hocagil, gazetecilere, ödeme neden olan sebeplere baktıklarını belirterek, "Vakamızın iki gün içerisinde iki sefer denize gittiğini, plajda vakit geçirdiğini, sporcu olduğunu, vücut geliştirme sporuyla ilgilendiğini, günlük proteinle beslendiğini, iki günde bir de 25 gram kadar protein tozu tükettiğini öğrendik. Bunun üzerine diğer lokalize ödem yapan nedenleri dışladıktan sonra bunun sıcağa bağlı bir ödem olduğunu, kafa derisinde nadir görülen sıcak ödemi olduğunu saptadık." dedi.

Sıcaklık hastalıklarının sıcak hava akımlarının olduğu dönemlerde sık karşılaştıkları bir durum olduğunu dile getiren Hocagil, şunları kaydetti:

"En çok iyi huylu isilik dediğimiz sıcağa bağlı döküntüler, ellerde ayaklarda sıcağa bağlı şişlik, onun bir üst kademesi sıcağa bağlı senkop (bayılma) olabiliyor, ölümcül olanı da sıcak çarpması oluyor son kademede. Sıcak ödemi sık görülen bir durum. Sıcak havalarda damarların genişlemesine bağlı kanın içerisindeki sıvı hücreler arası boşluğa geçiyor ve orada bir şişlik oluyor. Genelde elde ve ayakta görülen sıcak ödemini saçlı deride gördük. Saçlı deride çok beklediğimiz bir durum değildi. Literatürü taradık, literatürde benzer vakalara rastlayamadık. Biz bu sürecin sonunda vakadan 'olur' aldık. Uluslararası kongrede bu vakayı nadir görülen saçlı deride sıcak ödemi olarak yayınlayacağız."

Hocagil, almaları gereken birkaç ders olduğunu anlatarak, "Özellikle sıcak ödeminin ciddi tedavisi yok. Bu hastaya da sıcaktan kaçınmasını önerdik, günlük takip ediyoruz. Yapılacak şey bol sıvı tüketmek, sıcaktan kaçınmak, bunun gibi hastalarda karbonhidrat beslenmesine daha ağırlık vermek." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 481
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İddialar örtülmesin hukuk devreye girsin

    Ölü sayısının 1061'e yükseldiği Pakistan'da son durum?

    Kayyıma yargı zırhı, yolsuzlukları arttırır

    Haftanın karşılaşması 0-0 tamamlandı

    Kahramanmaraş'taki yangın kontrol altına alındı

    Rusya: Helikopterlerin onarıldığı fabrika tesislerini vurduk

    Japonya'da 1,8 milyon dolarlık cenaze bütçesi tartışması

    İspanya'da Iberia Express de grev kararı aldı

    'Ülkemizi ve Trablus'u onur ve şerefimizle koruyacağız'

    "Sıcak ödemi" teşhisi konuldu

    Trablus'taki çatışmalarda ölü sayısı 32 oldu

    İkinci elde fiyatlar düşebilir

    İstanbul’dan kaçış

    Maaş zamları vergiye gidiyor

    Binlerce genç döviz mağduru

    Kira artışları herkesi bunalttı

    9 ile gök gürültülü sağanak uyarısı

    Savcılık harekete geçmeli

    İnşaattan düşen 15 yaşındaki çocuk öldü

    Guterres'ten Libya çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İddialar örtülmesin hukuk devreye girsin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kayyıma yargı zırhı, yolsuzlukları arttırır
    Süleyman KÖSMENE

    Musibetlerden mesaj ve müjde
    Şükrü BULUT

    Terbiyede istibdat ile anarşizm arasında kalmış gençliğimiz…
    Yeni Asya'dan Size

    1 Eylül’de 4 liraya çıkıyoruz
    Risale-i Nur'dan

    Sesim yetişse küre-i arza bağırarak derim ki...
    Ali FERŞADOĞLU

    King, Nursî ve Gandhi
    Genel

    Ölü sayısının 1061'e yükseldiği Pakistan'da son durum?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir Murad-ı nâ-murad

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.