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11 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Şifa kaynağı: Kefir

11 Haziran 2019, Salı 00:30
Diyetisyen Fatma Özsel Özcan, bağışıklık sistemini güçlendiren kefirin tam bir şifa kaynağı olduğunu söyledi.

Ayrana benzeyen, fermente bir ürün olan ve “Keyif veren” anlamına gelen kefirin bilinen birçok faydası var. Kolesterolü düşüren, kalp, böbrek taşı, mantar, ülser, sedef ve egzama gibi rahatsızlıkları gideren, bağışıklık sistemini güçlendiren kefirin özellikle Kafkas bölgesinde çok tüketildiğini belirten Beykoz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Arş. Gör. Diyetisyen Fatma Özsel Özcan, “Tam bir şifa kaynağı” dedi. Özcan, probiyotik organizmaların asit, oksijen ve sıcaklık gibi çevresel stres faktörlerine karşı son derece duyarlı olduğuna dikkat çekerek, “Bu nedenle kefirin faydalarından daha çok yararlanmak için ısıl işlem gerektiren tariflerde kullanılmamalı” uyarısında bulundu. Özcan, kefiri sade olarak tüketmekte zorlanan ya da farklılık arayanlar için 5 lezzetli tarif de verdi:

Çilekli Naneli Kefir Smoothie

Malzemeler:

-200 ml ev yapımı kefir

-7 – 8 adet çilek (yaban mersini veya ahududu)

-1 yemek kaşığı süzme yoğurt

-Üzeri için öğütülmüş keten tohumu

-1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı: Çilekleri, balı ve süzme yoğurdu çırpıyoruz. Kefiri karışıma ekledikten sonra üzerine öğütülmüş keten tohumu ekleyebilirsiniz.

Salatalıklı kefir

Malzemeler: 

-300 ml ev yapımı kefir n1 adet salatalık

-Yarım şişe maden suyu nÜzerine taze nane

-Kaya tuzu nPul biber

Hazırlanışı: Salatalıkları rendeledikten sonra maden suyu, tuz, pul biber ve kefiri karıştırıyoruz. Taze nane ile üzerini süsleyebilirsiniz.

Muzlu, kakaolu Chia kefir puding

Malzemeler:

-1 adet olgun muz n1 çay kaşığı kakao

-1 su bardağı (250 ml) kefir

-3 yemek kaşığı Chia

Hazırlanışı: Muz, kakao ve kefiri karıştırdıktan sonra kapaklı bir kaba alıp içerisine 3 yemek kaşığı Chia tohumu ekliyoruz. Tamamen karıştırdıktan sonra 3-5 saat buzdolabında bekletiyoruz.

Kahvaltılık kefir

Malzemeler:

-1 su bardağı kefir

-4 yemek kaşığı şekersiz yulaf gevreği

-Elma nTarçın nKuş üzümü nCeviz

-1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

-1 çay kaşığı vanilya

Hazırlanışı: Kefir, elma, ceviz, hindistan cevizi yağı ve vanilyayı çırpıyoruz. Yulaf gevreği ile karıştırıp elma, kuş üzümü ve tarçınla süslüyoruz.

Çörekotlu, zerdaçallı kefir

Malzemeler:

-Yarım su bardağı tercihen keçi sütünden hazırlanmış kefir nYarım çay kaşığı havanda ezilmiş çörek otu n1.5 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal nYarım çay kaşığı karabiber n Kaya tuzu

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri karıştırıyoruz. 

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