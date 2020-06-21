Toplum korona yorgunu

Halk sağlığı uzmanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, toplumda yeni tip Koronavirüs salgınının bittiği yönünde bir algı oluştuğunu belirtti.

Akın, “Toplum kontrolü kaybetti” dedi. HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Akın, Koronavirüs yorgunu haline gelen toplumun, “umursamazlık” içine doğru iteklendiğini de dile getirdi. Medyada görünmekten kaçınan Prof. Akın’ın bu aşamada eleştirisi, uzmanı olmadığı halde ekrana çıkma telaşı içinde bilgi aktaranlara ilişkin, “Ben de bazen televizyonlarda kendilerini dinlediğimde şaşırıyorum” yorumunu yaptı. Düğünlerin serbest bırakılacağı 1 Temmuz’a ilişkin alınması gereken tedbirlerle ilgili rehberi yayınladıklarını da hatırlattı.

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