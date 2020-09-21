Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 68 vefat daha

Türkiye'de son 24 saatte 1743 yeni vaka tespit edildi, 68 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 1202 artarak 268 bin 435'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 1743 vaka tespit edildi, 68 vatandaşımız ise vefat etti. İyileşenlerin sayısı 1202 arttı. Fahrettin Koca'nın paylaşımı şu şekilde: "Bugün 1.743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1.500’e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir."

Okunma Sayısı: 321

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.