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7 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Uyuşturucuyla mücadele hattını 2 yılda 163 bin kişi aradı

07 Kasım 2023, Salı 02:30
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini cevaplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı tarafından 2022 yılı ve 2023 yılının ilk 6 ayında 163.741 çağrının karşılandığını açıkladı.

Erhan Akkaya - ANKARA

Koca, bu çağrılar sonucunda 105 bin 573 kişiye danışmanlık, hastane randevusu, izleme gibi çeşitli programlara alınarak destek sağlandığını bildirdi. Ülkemizde, bağımlılık tedavisinin sunulduğu merkezlerde tedavi sonrası takip ve rehabilitasyon programlarının da yürütüldüğünü bildiren Bakan Koca: “Bununla birlikte; bağımlılık tedavisi gören hastaların, tedavi sonrası tekrar uyuşturucu madde kullanımım önlemeye ve sosyal hayata yeniden uyumlarını sağlamaya yönelik yapılandırılmış, uzun süreli rehabilitasyon programlarının yürütüldüğü 16 rehabilitasyon merkezi de hizmet vermektedir” dedi.  

KÖYLERE KADAR YAYILDI  

Önerge sahibi Ömer Fethi Gürer ise uyuşturucu kullanımının son yıllarda büyük oranda arttığına dikkat çekerek, “Eskiden bazı büyükşehirlerde rastlanan uyuşturucu kullanımı, ilçelere, kasabalara ve hatta köylere kadar yayıldı. Ortaokullara kadar uyuşturucu kullanımının olduğu yönünde ihbarlar geliyor. Ülkemizde sosyal yapıyı önemli oranda bozan bu duruma karşı hem sağlık yönünden hem de idari ve adli yönden gerekli tüm tedbirler alınmalıdır” dedi.

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