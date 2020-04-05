Virüs tüketim alışkanlığını değiştirecek

​İklim aktivistleri bile Aralık ayında Çin Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) SARS-CoV-2’ye karşı ilk kez uyardığında, küresel tüketimciliğin bu kadar hızlı bir çöküşe maruz kalacağını söyleyemezdi.

Ama bu gerçekleşti.Koronavirüs krizinde hayata geçirdiğimiz veya daha sık uygulamaya başladığımız bir fiilse işe gitmeyip evden çalışmak, yani “home office” yapmak.DW’nin haberine göre, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn gibi birçok ülkenin sağlık bakanı, “gelecek haftalarda ne olacağını” bilmenin imkansız olduğunu söylüyor. Üstelik bunu bu bakanlar, yığınla veriye erişimleri olmasına rağmen söylüyor. Örneğin 2007 yılında yürütülen “SARS-CoVvari” enfeksiyonların yeniden çıkmasına ilişkin çalışma gibi.

Salgın dijitalleşmeyi hızlandıracak

Connecticut Üniversitesi’nde Yapay Zeka, Zihin ve Toplum Grubu’nun direktörü olan Susan Schneider, “Pandeminin, online çalışabilmemizin mümkün olması için gerekli olan altyapının geliştirilme sürecini hızlandıracağını düşünüyorum” diyor. Susan Schneider, iletişimin insani boyutunu kaybedeceğimiz endişesine sahip. “Pandemi sonrası dünyada şirketlerin insan emeğini daha az kullanması ve insan işçilerin yerini otomasyon ve yapay zekanın almasından korkuyorum. Bilgisayar ve robotlar hastalanmıyorlar.” Schneider, “İnsanların gelişmesine olanak sağlayacak bir yol bulmalıyız. Kendimize şu soruyu sormalıyız: İnsanları finansal açıdan nasıl koruyabiliriz, yaygın teknolojik işsizlik tahminimizden çok daha erken mi gerçekleşecek?” diyor.