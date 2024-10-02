Yaşlı nüfus gençleri geçecek

Yaşlanan dünya nüfusunun sorunlarının ele alınması, yaşlıların sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan koşullarının iyileştirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) 1990’da aldığı kararla 1 Ekim “Dünya Yaşlılar Günü” ilan edildi.

İmanlı ihtiyarlığın güzellikleri BM tarafından yapılan son tahminler, küresel nüfusun 2030 yılında yaklaşık 8,5 milyara, 2050 yılında 9,7 milyara ve 2100 yılında ise 10,4 milyara ulaşacağını gösteriyor. 2030 yılına gelindiğinde küresel çapta 65 yaş ve üzerindekilerin sayısının genç nüfusu geçeceği ve yaşlı nüfusun 5 yaş altı çocuk nüfusunu ikiye katlayacağı tahmin ediliyor. Dünya genelinde 65 yaş ve üzeri kişilerin sayısının iki kattan fazla artarak 2050 yılında 1,6 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Bu öngörünün gerçekleşmesi durumunda yaşlılar dünya nüfusunun yüzde 16’sından fazlasını oluşturacak. Yaşlı nüfus olarak görülen 65 yaş ve üzerindekiler 1950’de dünyadaki 20 kişiden 1’ine, 2021’de 10 kişiden 1’ine tekabül ediyordu. 2050’de bu yaş grubunun dünyadaki 6 kişiden 1’ini oluşturacağı tahmin ediliyor. BM’nin 2023 Dünya Sosyal Raporu’na göre Asya ve Avrupa, dünyanın en yaşlı nüfuslarına ev sahipliği yapıyor. AA

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