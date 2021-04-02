Yoğun bakımların durumu daha kötü olacak

Mutant virüslerin Covid 19 salgınını yeni bir boyuta taşıdığını ve üçüncü dalganın yaşandığını söyleyen uzmanlar, bu durumun yoğun bakımlara da yansımaya başladığını belirtiyor.

Koronavirüsü salgınında Mart ayında başlayan “kontrollü normalleşme”nin ardından vak’a sayılarında yaşanan tırmanış, pandemide yeni bir dalga endişesini beraberinde getirdi. Günlük vak’a sayısı 31 Mart itibariyle 40 bine yaklaştı, ağır hasta sayısı ise 2 bin 82’ye yükseldi.

Uzmanlar Covid 19 salgınında yeni bir döneme girildiğini, Türkiye çapında yayılmayı sürdüren mutant virüslerin pandemiyi yeni bir boyuta taşıdığı görüşünde.

‘ÜÇÜNCÜ DALGA YAŞANIYOR’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, son dönemde vak’a sayılarındaki artışın gerekçesi olarak aşılama hızının yavaşlığını, tedbirlerin gevşetilmesini ve siyasi parti kongrelerindeki kalabalığı gösteriyor. Türkiye’de Covid 19 salgın politikasının yanlış yürütüldüğünü ifade eden Bulut, “Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte vak’a sayılarında artış gözlemliyoruz. Öte yandan siyasî parti kongrelerinin neden olduğu kalabalık, insanların kapalı bir ortamda bir araya gelmesi pandemi koşullarına bakıldığında halktan istenen tedbirlere kamuoyu önündeki kişilerin uymadığını da gösteriyor” dedi.

Bulut, siyasî iktidarın Covid 19 salgınını kendi hayat şartlarına göre şekillendirdiğini belirterek şunları ifade etti: “Ramazanda kafe ve restoranları kapatırken, teravihleri serbest bırakıyorlar. Kapanmayı yanlış algılamasınlar. Kapanmadan bilim insanları olarak bizim kastımız; esnafın işyerleri kapatılacaksa onlara bir fon sağlanmalı. Bu süreçte de aşılama hızı artırılmalı. Toplum bir an önce bağışık hale getirilmeli. Aksi takdirde salgın aynı hızla bu yıl boyunca sürecek gibi görünüyor.”