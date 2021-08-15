"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Salih Çökren Ağabey

Ali Demir
15 Ağustos 2021, Pazar
Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Risalelerin muhtelif yerlerinde bir kısım mahallerdeki bazı ailelerden sitayişle bahseder.

Meselâ Emirdağın’da hizmete ilk koşan ve sahip çıkan Çalışkan soy isimli aile ferdlerini; “Çalışkanlar Hanedanı” ünvanıyla yad eder. Buna benzer aileler, Üstad sonrasındaki ‘muhabbet fedaileri’ devresinde, bir çok vilayet ve kazalarla eş manada anılan bir çok mübarek ve kahraman aileler olagelmiştir. Bizim nazarımızda da ÇÖKREN ailesi, İzmit için benzer manalar ifade etmektedir. İşte bu ailenin en büyüğü, salih bir Nur Talebesi olan Salih Çökren Abi 1970’li yıllarda daha İmam Hatip talebesi iken Düzce’de Nurlar’la tanışmış ve bahtiyar ailesi onunla beraber Nur Kervanı’na dahil olmuş.

Salih Abiyle tanışmamız 1980’li yıllara kadar uzanmaktadır. İzmit’in bahtiyarlarından ilk tanıdıklarımdan birisidir Salih Ağabey… 1990 yılında iç bünyede meydana gelen rahatsızlık döneminde kesin bir kararlılıkla, arka arkaya yapılan Umumî Meşverete tabi yani cemaatin Şahs-ı Manevisinin yanında yer aldıklarını bizlere ifade etmişti. Bu yıldan sonra yapıla gelen düzenli ve sistemli meşveret sistemi içinde, bizler de Gebze olarak Salih Abiyle birlikte meşveret zeminlerinde Rabbimizin istihdamıyla hizmet etmeye gayret ettik elhamdülillah..

Meşveretlerde hakikatleri nükteli bir şekilde izah ve sonuca tam teslim haliyle bizlere kâmil manada meşverete uyma derslerini fiilen vermiştir. Şunu da ifade etmekten çekinmeyiz ki, meşveret adabını öğrendiğimiz birkaç abiden birisiydi merhum abimiz… Bu kahraman abilerden birisi de Gölcük’lü rahmetli Faik Cengiz Abiyi de zikretmeden geçmemek lâzım ki rahmete vesile olsun… Allah vefat etmiş bu isimsiz kahramanlara rahmet eylesin, amin.

Meşveretlerimizde Risale-i Nurlar’ı gençlere ve talebelere sevdirerek nasıl vermeliyiz tarzında fikir teatileri sonucunda ders kitapları benzeri çalışmalar yapılması düşüncesi kabul görmüş ve bu hususta çalışma yapması için Salih ÇÖKREN Abiye vazife verilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam, bu ön hazırlık sonrası ortaya o günün şartlarında muhteşem bir eser çıktı. “Risale-i Nur’dan ÖRNEK METİNLER...” 1990’lı yılların sonundan itibaren okuma programlarının en temel yardımcı ders kitabı olarak hizmet etti ve istifade etmeye de devam etmektedir.

Kendisine mahsus anlatım tarzıyla, ‘kader’ meselesini izah etmesi de hafızalarda yerini korumaktadır. Her yaştan insanın anlayacağı bir şekilde, kadere iman hakikatini örneklerle anlatışı ve bu konudaki suallere cevapları da hafızalarda yaşamaya devam edecektir inşaallah.

Yaşanmış bir çok hatıra ve derslerden bir tanesini hiç unutamam ve her zaman da hatırlar, hayırla yad ederim. Bir il meşveretimizde hararetli müzakerelerde bizim fıtratımızda mevcut olan Karadenizlilik haliyle tepki göstermiştim. 

Meşveretin sonunda kulağıma küpe olacak şu ikazını hiç unutmadım: “Ali kardeş, meşverete güven ve meşverete teslim ol, hayatında rahat edersin.” Bu ikaz, İhlâs Risalesi’ndeki “Evet, bahtiyar odur ki, kevser-i Kur’ânîden süzülen tatlı, büyük bir havuzu kazanmak için, bir buz parçası nev’indeki şahsiyetini ve enâniyetini o havuz içine atıp eritendir” hakikatinin bizim gibilere âmiyâne izahından başka bir şey değildi. Rabbim bu teslimiyeti fiilen hayata geçirmeyi nasib eylesin amin.

Başta İzmit merkez olmak üzere, Kocaeli bölgesi hizmetleri için bir kayıp sayılacak bu vefat ile Rabbim birçok Salih Abi ve kardeşi bizlere ihsan eylesin inşaallah…. Bahtiyar Çökren Ailesinden, başta Mahmut ve Raif Abiler olmak üzere, Salih Abinin evlâtlarına ve muhtereme hanımı ablamıza taziyetlerimi sunar, merhum abimize tekrar Allah’tan rahmet dilerim. Berzah seyahatinde Nur Talebelerine refik eylesin. 

Mekânı ve makamı Cennet olsun. Rabbim bizleri Cennetinde buluştursun inşaallah.

Okunma Sayısı: 101
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müslümanları hedef alan kanuna büyük tepki var

    Eğitim yok edildi

    “Kaynağı belirsiz 9,6 milyar dolar geldi”

    "Komşularımı evinden çıkarmak için yalvardım"

    Karadeniz'deki selde vefat sayısı 51'e yükseldi

    Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağından acı haber

    Alaska'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Yunanistan’da 1 milyon 300 bin dönümlük alan kül oldu

    Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

    Hulusi Akar, İran sınır hattında incelemelerde bulunuyor

    İran'da artan vakalar nedeniyle 6 günlük kısıtlama kararı

    4 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Afganistan Cumhurbaşkanı: Vatanı savunmaya devam edeceğim

    Lübnan'da halk Merkez Bankası Başkanı'nın evini basmak istedi

    Doğu Anadolu'da 7 ilde sağanak yağış bekleniyor

    Aşılama haritasında son durum?

    Sel afetinde vefat sayısı 40'a yükseldi

    İhmaller felaket getirdi - Bu binalara kim izin verdi?

    Temmuz ayında 142 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

    Suriyeli mülteciler tedirgin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fitneyle değil, hizmetle devam
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Kralın gazetecilerinin kralı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman cumhuriyetçi mi, demokrat mı?
    Faruk ÇAKIR

    Sellerle imtihanımız
    Adnan NACİR

    Barajın altında kalanlar
    Misbah ERATİLLA

    Kaçan olimpiyat madalyası
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Mülteci konusu siyaset üstüdür
    Şeyma Nur Nart

    Yoksa imanım mıdır ki yanan?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.