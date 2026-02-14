"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Rumuzat-ı Semaniye Risalesi - 1

Ali Demir
14 Şubat 2026, Cumartesi
(Rumuzat-ı Semaniye-i Kur’âniye Risaleleri)

“Esrâr-ı gaybiye-i Kur’âniye” ve “ulûm-u hafiyenin mühim bir anahtarı” olan tevafuk”tan bahseden Rumuzat-ı Semaniye’nin kelime manası “sekiz remiz; gizli, sırlı sekiz işaret” demektir. Kur’ân’ın harf ve kelimelerindeki mu’cizesine işaret anlamına gelmektedir. Risale-i Nur Külliyatındaki tam adresi, Mektubat Mecmuasındaki Yirmi Dokuzuncu Mektubun Sekizinci Kısmı olup, ismi, “Sekizinci Kısım Olan Rumuzat-ı Semaniye”dir. Sikke-i Tasdik-i Gaybiye’de (s. 145. ) ise bu risalenin ismi: “Rumuzat-ı Semaniye-i Kur’âniye Risaleleri” yani Kur’ân’ın gizli, sırlı sekiz işareti olarak ifade edilmiştir. Yine Mektubat’ta Sekizinci Kısım ve bu kısmın Fihristinde, sekiz küçük remzin bir nevi özeti ve esası mahiyetinde, cifir ilmi‘ne göre / düsturlarıyla tespit edilen tevafukat ve Kur’ân’ın istikbale ait gaybî haberlerinden bahsedildiği ifadesiyle, “Sekiz Remiz”dir, yani sekiz küçük risaledir. Şu Remizlerin esâsı, ilm-i cifrin mühim bir düsturu ve ulûm-u hafiyenin mühim bir anahtarı ve bir kısım esrâr-ı gaybiye-i Kur’âniyenin mühim bir miftâhı olan tevafuktur. İleride başka bir mecmuada neşredileceğinden buraya dercedilmedi.” şeklinde not düşül-müştür. Günümüzde nasip olursa, müstakil olarak neşredilmesi planlanmış ve bu plan doğrultusunda Yeni Asya Araştırma Merkezi tarafından çalışmalar tamamlanarak yayına hazır hale getirilmiştir.

Ayetü’l-Kübra Risalesi’nin On yedinci Mertebesinde Kur’ân’ın mu’cize olduğu, beşer/insan kelamı olmasının mümkün olmadığının izahının yapıldığı bölümde, Kur’ân’ın bir bütün olarak Kelâm sıfatından nazil olduğunu isbatı sadedinde Kur’ân’daki sure, ayet ve harflerdeki gizli ve 300 küsür bin harfin birbirleriyle irtibatının izah edildiği Rumuzat-ı Semaniye Risalesine atıf yapılarak, Kur’ân harflerinin intizamlı dizilişi ile derin manalarından bahisle; “…huruf-u Kur’âniye ne kadar muntazam ve esrarlı ve manalı olduğunu gösteren Rumuzat-ı Semaniye namındaki sekiz küçük risale…” şeklinde tarif edilmiştir. Benzer bir tarif, Ondokuzuncu Mektub olan Mu’cizat-ı Ahmediye (asm) Risalesinin 18. Nükteli İşaretinin haşiyesinde (s. 183.) yapılmıştır. Kur’ân harflerinin birbirine tevafuk etmesi, yani denk düşmesi neticesinde, harfler arası ince, gizli ve hoş münasebetlerden çıkarılmış geleceğe, istikbale, asrımıza yapılmış gaybî işaretlerden haber vermek için telif edildiği belirtilmiş ve şöyle ifade edilmiştir: “Rumuzat-ı Semaniye namındaki sekiz küçük risaleler, hurufat-ı Kur’âniyenin tevafukatından çıkan münasebet-i latîfe ve işarat-ı gaybiyelerinin beyanında te’lif edildi.”

Araştırmalar neticesine göre, farklı kısımları farklı zamanlarda yazılmış olsa da tamamlanma tarihi 1932 yılına tekabül etmektedir. Bir kısım lahikalardan da anlaşılıyor ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri Kur’ân’a yapılan saldırılara karşı 1931-1933 yılları arasında Kur’ân merkezli çalışmalara ilave  olarak Tevafuklu Kur’ân’ı da bu tarihlerde tanzim etmiştir ve talebelerine tarif ettiği şekliyle yazılmak üzere cüz cüz dağıtmıştır.

Daha evvel Birinci Dünya Harbi esnasında, cephe hattında telif ettiği İşaratü’l-İ’caz isimli tefsirinde Kur’ân’ın başta belagat yönünden mu’cizeliğini izah eden Bediüzzaman Hazretleri, Cumhuriyet devrinde Kur’ân’a doğrudan yapılan saldırılara karşı, Kur’ânın Lafız (lafzî i’caz) yönünden Mu’cizeliğini ispata başlamış ve bu dönemde Mu’cizat-ı Kur’âniye Risalesi Yirmi Beşinci Sözden sonra Rumuzat-ı Semaniye Risalesini telife başlamıştır.

(Devamı var)

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yağışlı hava hâkim

    Fransa’da 900 bin hane karanlıkta

    Gazze halkı çadırlarda Ramazan'a hazırlanıyor

    61 milyon kişi risk altında, ama hazırlık yok

    Dilipak: Dönüştürmek isterken dönüştüler

    Süreç demokratik reformlarla başarılı olur

    İsrail hapishaneleri işkence merkezi

    AKP özelleştirme şampiyonu

    Boğaz köprüleri ülkenin can damarlarıdır

    NY Times: ABD savaş gemileri Orta Doğu’ya gönderiliyor

    Akaryakıt 57 lirayı aştı

    Trafik kanunu yenilendi: Cezalar el yakacak

    Merkezden itiraf: Tahminlerimiz tutmadı

    200 milyon çocuğun yardıma ihtiyacı var

    Emekliler isyanda: Akşam pazarı da artık ucuz değil

    Adalet Partisi’nin 65. kuruluş yıldönümü kutlanıyor

    Adalet Bakanı değişince adalet gelmiyor

    Dünya bizi böyle gördü: Meclisteki arbede dünya basınında

    DEM: Uzlaşma zemini var

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.