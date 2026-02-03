Mübarek Geceler-2: Kur’ân-ı Kerîm ile alâkalılar

Mübarek Üç Aylarda ehl-i imanın daha fazla manevî kazanç elde etmeleri için lütfedilen mübarek geceleri iki gruba ayırmış ve Peygamberimiz (asm) ile alâkalı olan ilk grup iki geceyi bir önceki yazımızda bahsetmiştik.

Bu mübarek aylarda bizlere ihsan edilen son iki gece Kur’ân ile alakalı olup, izahatı aşağıdadır.

İkinci grup: Kâinat kitabının tercüme-i ezeliyesi olan Cenab-ı Hakk’ın Kelam sıfatından gelen Kur’ân-ı Kerîm ile alâkalı Berat ve Kadir geceleridir.

Berat Gecesi: Hadislerde “Nısf-ı Şaban” olarak ifadesini bulan ve Şaban ayının 15. Gecesidir. Bu geceye kudsiyet veren olay, Duhân Sûresi’nin 3. ayetinde Kur’ân’ın “mübarek bir gecede” indirildiği ifade edilmiş olmasıdır. Kur’ân-ı Kerîm’in iki türlü indirilişi söz konusudur ki, Birisi: Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gece Berat Gecesidir. Buna “inzal” denilir. “Tenzil” denilen ikici indiriliş ise, Kadir Gecesinde gerçekleşmiştir. Bu geceyi Bediüzzaman Şualar adlı eserinde şöyle ifade etmektedir: “Elli senelik bir manevî ibadet ömrünü ehl-i imana kazandırabilen Leyle-i Berat”tır.

Kadir Gecesi: Hakkında bu isimle anılan sure indirilmiş Kadir Gecesidir. Ve Kur’ân’da sadece Kadir Gecesine mahsus sure var ve bu surede, Berat gecesinde dünya semasına toptan indirildiği bildirilen Kur’ân’ın Kadir Gecesinde Peygamberimize (asm) peyder pey nazil olduğu beyan edilmiştir. Bu son indirilme hadisesine “tenzil” denir. Ayrıca Kadir Suresinde, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu beyan edilmektedir. Bediüzzaman Hazretleri ise Şualar isimli eserinde Kadir Suresinin ilgili ayetinin tefsir ve açıklaması manasında, “Her bir hasenenin Leyle-i Kadir’de otuz bin olduğu”nu belirtmektedir.

Netice: Müslümanlarca Mübarek gecelerden sayılan bir diğer gece daha var ki o da Peygamberimizin (asm) doğduğu gecedir. Mevlid gecesi olarak kabul edilen Rabiülevvel ayının 12. gecesidir. Bu gece de Müslümanlar tarafından idrak edilmeye, kutlanmaya, ihya edilmeye çalışılan bir gecedir. Genel olarak sene içinde; Cuma, Ramazan ve bayram geceleri haricindeki mübarek gece olarak kabul edilip değerlendirilen 5 tane gecenin üçünün Peygamberimiz (asm) ile ikisinin de Kur’ân-ı Kerîm ile alakalı olduğunu görüyoruz.

Rabbim manevî ticaret mevsimi olan mübarek Üç Ayları ve içinde barındırdığı mübarek gün ve geceleri hakkıyla ihya edip istifade edenlerden eylesin inşaallah.

Yazımızı Üstadın tebrik mesajı ile bitirelim inşaallah:

“Şuhur-u Selâse ve içindeki kıymettar leyâli-i mübarekeleri tebrik ediyoruz.”