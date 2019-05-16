"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Adalet gününden korkalım

Ali FERŞADOĞLU
16 Mayıs 2019, Perşembe
Aslında “haksızlık, zulüm ve adaletsizliğin” cezasının dünyevî kısmını “adalet-i mutlaka” çerçevesinde bu dünyada da görürüz… Ne var ki, kimi zaman gafletle bu tokatların nereden geldiğinin farkına varmayız.

Allah kâinatı “adalet” üzerine bina ettiğini, tanımına bakınca anlarız: “Adalet herşeyi yerli yerine koymaktır.”

Kâinatın bir ucundan diğer ucuna “Adil” ve mezkûr isimler tecelli eder… “Adalet, haklı olana hakkını, suçlu olana cezasını vermektir.” Esma-i Hüsna’dan birisi “Adil”, diğeri “Hak”tır. Bunlar direkt adalete bakar.

Biz farkına varamazsak da, canlılar ve şuurlular arasında da adalet hükmünü icra ediyor:

Adil-i mutlak olan Cenab-ı Allah, mutlak Adildir. Ve adalet gününden korkalım ki, “Zerre miskal iyilik veya kötülük mutlaka karşılığını” bulacaktır. Herkese bu dünyada da yaptığının karşılığı mutlaka verilir:

“Meselâ, bir çocuk, eline aldığı bir kuş veya bir sineği öldürse, şeriat-ı fıtrîyenin ahkâmından olan hiss-i şefkate muhalefet etmiş olur. İşte bu muhalefetten dolayı düşüp başı kırılırsa müstahak olur. Çünkü, bu musîbet o muhalefete cezadır. Veya dişi bir kaplan, öz evlâtlarına olan şiddet-i şefkat ve himâyeyi nazara almayarak, zavallı ceylânın yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızık yapar. Sonra, bir avcı tarafından öldürülür. İşte, hiss-i şefkat ve himâyeye muhalefet ettiğinden, ceylâna yaptığı aynı musîbete mâruz kalır.” (Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye, s. 64.)

Risale-i Nur’un bir kâtibi dedi ki: “Neden dostların kusuratına tokat gelir; hücum eden düşmanlara bu tarzda gelmiyor?” 

Elcevap: Memur olmayan, veya hususî, şahsî itibarıyla hiyanet eden, hususî tokat yer. Bu nevi vukuat pek çoktur. Ve tam sadâkat edenlerde, maişetindeki bereket ve kalbindeki rahat cihetinde ikramlara mazhar olanlar dahi pek çoktur. Eğer memur ise, kanun namına kanunsuz hiyanet eden, ilişen, o memlekete, o biçare ahaliye bir umumî tokada vesile olur. Ya zelzele, ya yağmursuzluk, ya hastalık, ya fırtına gibi umumî belâlara bir vesile olur. Kendisi, zahiren hususî tokat yememiş gibi görünüyor. 

Hem eğer dinsizlik hesabına, imanî hizmetimize ilişenler olsa -Zulüm devam etmez, küfür devam eder.- kaidesince, küfür derecesine giren öylelerin zulümleri -büyük olduğu için- ahirete tehir edilir, ekseriyetçe küçük zulümler gibi cezaları dünyaca tacil edilmez. 

Okunma Sayısı: 853
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Büyükçekmece Belediye Başkanı: Türk belediyeciliği iflas etmiştir

    2019 yılı yaş çay alım fiyatı 2 lira 90 kuruş

    Finlandiya'da camiye el bombası atan saldırgan aranıyor

    "S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek bizim kontrolümüzde olacak"

    Ordu'da heyelan: 61 bina ve 80 konut tahliye edildi

    Moody's "Kurumların aşınması dış kırılganlık Türkiye'nin kredi profilini zayıflattı"

    Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile helal ürün üretmeye çalışacağız

    Türkiye'de işinden memnun olan gençlerin sayısı azalıyor

    Yeni askerlik sistemindeki detaylar

    Hafta sonuna kadar çöl tozu etkisi devam edecek

    '57 milyon erişkin nüfusumuzdan 17 milyonu obezite hastası'

    'Dörtlü Final' heyecanı yarın başlıyor

    Abdulkadir Nişancı hala bulunamadı

    Ordu'daki o evler yıkıldı

    "İslamofobik söylemlere karşı uyanık olmalıyız"

    'İstanbulluların vicdanının rahatsız olduğunu görüyorum'

    Almanya'daki ilk Türkiye merkezli üniversite oldu

    ''Filistinlilerin hakkını savunmak için buradayız''

    Venezuela hükümeti ve muhalefeti görüştü mü?

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Cevher İLHAN

    “Örtülü OHAL rejimi”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP hiç bu kadar...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Beyler! Dilinize lütfen hâkim olun!
    Genel

    Nur sevdalılarını bekliyoruz
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin finansmanı ve kayıt dışılık
    Ali FERŞADOĞLU

    Adalet gününden korkalım
    Genel

    WhatsApp yetkilileri uyarıldı
    Faruk ÇAKIR

    Bu futbolcu alkışlanır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.