"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Cemaatler sosyal hayatın gereği

Ali FERŞADOĞLU
06 Mart 2021, Cumartesi
Kendi fikrinde olmayanları “hain ve terörist” olmakla suçlamak, cemaatleri red, asabiyet-i cahiliyye, diğerlerinden üstün olma fikrine dayanır.

Asabiyet/ırkçılık/milliyetçilik fertten millete çıkan, tehlikeli ve şeytanî bir damardır. Halbuki, Allah’ın Elçisi (asm), “Irkçılığa çağıranlar bizden değildir, ırkçılık için savaşanlar bizden değildir, ırkçılık için ölenler de bizden değildir”1 buyurur. Başka bir hadis-i şerîfte de, ırkçılığı zulüm ve haksızlıkta milletine yardım etme diye tarif eder.2 İnsanların kabîle, millet ve taifelere ayrılmasının temel sebebi, tanışmak ve yardımlaşmak olduğu beyan edilir.  

Menfî milliyet, yani asabiyet damarı, diğer adıyla ırkçılık, felsefenin gayr-ı meşrû çocuğudur.

“Milletin selâmeti için her şey fedâ edilir” şeklindeki zâlimce prensip, ırkçılığın yadigârıdır. “Devletin bekàsı için de her şey, hatta halkın hakları da fedâ edilir” prensibi de böyledir. Irkçılık “ene” ağacının acı meyvesidir.

Sosyal hayatın ihtiyacından doğan müsbet milliyete gelince, onun ruhunu İslâm, aklını ise Kur’ân ve îman teşkil eder. Din, milliyetin hayatı ve ruhudur. Müsbet milliyet yardımlaşma ve dayanışmaya, adâlet ve insanlığa sebeptir. Bunu Resûlullah (asm) “Sizin en hayırlınız, sınırı aşıp günaha girmemek şartıyla milletini, aşîretini müdafaa edenlerinizdir”3 şeklinde ifade eder. 

Bu milliyet anlayışı İslâmiyete hizmetkâr ve kale olur, yerine geçmez. Müslümanlar, insanlara hiçbir zaman “ırk ve menfî milliyet” anlayışı ile yaklaşmazlar. Dolayısıyla sadece kendi dindaşlarını koruyup-gözetmemişler, kim olursa olsun hak sahibine hakkını vermeye çalışmışlardır. Bu, yabancıların dahi dikkatlerini çekecek önemdedir:  

“Türkler, zekâtlarını fakir komşularına verirler. Ve o da yoksa, önlerine gelen fukaraya verirler. Çünkü çok hayırseverler. Din ve mezhep ayırmaksızın, ister Müslüman, ister Hıristiyan, ister Yahûdî olsun, bütün muhtaçlara yardım ederler.”4 

Bugün ise, “güçlü” olan dindarlar, güçsüz kardeşlerini eziyor ve sömürüyor! Ne hazin bir hal! 

Dipnotlar: 

1- Ebû Dâvûd, Edep: 113. 

2- A.g.e. 

3- A.g.e. 

4- M. de Thevenot, Etat ad’un Voyau Levant, s. 95, baskı 1965. 

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şehitler dualarla

    Kral, iyi kral olmaya karar verirse

    'Bu helikopterlerin Doğu’da ne işi var?'

    Okullar renklere göre açılacak

    '2019'da 931 milyon metrik ton gıda israf edildi'

    Suriye'nin kuzeyine füze saldırısı: 1 ölü

    7 milyon bina yıkılma riski taşıyor

    BM’den Yemen için yeni bir uyarı daha

    Tahir Büyükkörükçü hoca rahmetle yad ediliyor

    Türkiye'de 11 bin 302 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Myanmar'da tansiyon düşmüyor

    İçişleri Bakanlığı'ndan 'denetim' genelgesi

    MSB: Herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı

    Van, Hakkari ve Diyarbakır'da acılı ailelerden ortak çağrı: "Çocuklarımızı istiyoruz"

    Rusya: Kimyasal silah stoklarımızı imha ettik

    Erdoğan - Merkel görüşmesine ilişkin açıklama

    "Yaralılarımızın durumu şu anda iyi"

    Yüreğimiz yandı

    Bitlis Şehitleri dualarla...

    Papa Irak'ta

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK’lılar “insan” değil mi?!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Hakaret ile eleştiri arasındaki çizgi
    Genel

    Şehitler dualarla
    Yasemin YAŞAR

    Siyasî mobbing
    Cevher İLHAN

    “Açılma” ve “tehdit”!
    Mehmet ÇETİN

    Kader ve tevhid dengesi, itikadı istikametlendirir
    Ali FERŞADOĞLU

    Cemaatler sosyal hayatın gereği
    Faruk ÇAKIR

    Şehitlere gözyaşı yeter mi?
    Sebahattin YAŞAR

    Sağ tarafına alınca sen, sol tarafına alınca kardeşin değerli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.