"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Demek “aşısız” da kurtulunuyormuş!

Ali FERŞADOĞLU
28 Kasım 2020, Cumartesi
Başlık yanlış anlaşılmasın; karşı değiliz, yalnızca rakamların söylediği önemli bir noktaya dikkat çekmek istedik:

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vak’alara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre, -22 Kasım 2020 itibariyle- dünya genelinde virüs sebebiyle 1 milyon 386 bin 570 kişi öldü. 

Vak’a sayısı 58 milyon 494 bin 801’e çıkarken, virüs teşhisi konan 40 milyon 467 bin 954 kişi sağlığına kavuştu.Tedavileri devam eden 16 milyon 640 bin 277 hasta bulunuyor. 

Kabaca, koronavirüsten dolayı 18 milyon kişi ölmüş… 40 küsûr milyonun kurtulması gösteriyor ki, ölümler direkt koronadan değil, başka kronik hastalıklardan dolayıdır! Zira, yakalanan herkes ölmeliydi! 40 küsûr milyon rakamı diyor ki, aşısız da tedavi olmak mümkün!  

Tedbir evet, başka ağır, kronik hastalıkları olan evet, gençlerin ve çocukların aşı olmasına ne kadar ihtiyaç var. Kovid-19 aşısı bulundu haberleri insanlığı heyecanlandırdı, ümitlendirdi. Ancak, o nisbette de “salgın” korkusu körüklendi.  

Ancak, tam tedbir alsak da aşının yüzde yüz etkili olacağını, kovid virüsünü tamamen kovacağını farz etsek de “ölümden” kurtulabilecek miyiz? 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, “Son birkaç gün içinde, özellikle umut vadeden iki aşı ile iyi haberler aldık. Aşılar Kovid-19’u tamamen durdurmayacak ve bütün sorularımızı cevaplandırmayacak olsa da bu virüse karşı savaşta büyük bir umudu temsil ediyor.” dedi (AA/19 Kasım 2020) 

Tedbir herşeyin başı, takdir herşeyin sonu! Aşı soyguncularının tuzaklarına düşmeyelim, diyoruz sadece.  

Zira, Hastalık iki kısımdır. Hakikî, ikincisi vehmî. “Bu vehmî hastalık çok devam etse, hakikate inkılâp eder. Vehham ve asabî insanlarda fena bir hastalıktır; habbeyi kubbe yapar, kuvve-i mâneviyesi kırılır. Hususan merhametsiz yarım hekimlere veyahut insafsız doktorlara rast gelse, evhamını daha ziyade tahrik eder. Zengin ise malı gider; yoksa ya aklı gider veya sıhhati gider.” (Bediüzzaman Lem’alar, s. 219) 

Birçok tıp uzmanı diyor ki, normal aşıların içinde de ne olduğunu tam bilmiyoruz. İlim ve teknoloji dünyasının çok büyük gizlilikte yürüttüğü çalışmalarında elbette kovid-19 aşısının içinde ne olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. 

Aşı kullanmayalım, demiyoruz asla. Sadece, herşeyi ona ve tedbire bağlamayalım. Tedbirimizi alalım, koronadan değil, Allah’tan korkalım ve tekbir alalım!

Okunma Sayısı: 305
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tam kapanma uyarısı! - Uzmanlar: Vaka sayısı 2 ay sonra günlük 128 bin olur

    Afrika Kovid-19 aşısı için endişeli

    İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlamasına ilişkin açıklama

    Salgın çocukların hayat memnuniyetini azalttı

    AP, Ankara ile yeni ilişki modeli istiyor

    Tunceli'de yaşanan patlamada 4 asker hafif yaralandı

    Türkiye'de son 24 saatte 29845 kişinin daha testi pozitif çıktı

    Bazı toplu etkinlikler 3 ay süreyle tekrar ertelendi

    Reform yapacaklarmış da!

    'Yılmaz Vural'ın durumu ciddiyetini korumaktadır'

    Destekler yerli değil, yabancı çiftçiye çalışıyor

    TBMM, ortak bildiriyle Fransa'yı kınadı

    Yeşil alanlar akıl ve ruh sağlığına iyi geliyor

    Ortalama ücretler ‘asgarî ücret’ seviyesine indi

    “Akar ve Güler neden ifade vermedi?”

    “Katar zor zamanda yetişti”

    FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldik

    Yargıtay'a 11 yeni üye seçildi

    'Kanal İstanbul Projesi ile ilgili talepler artıyor"

    Ne var yani bunda?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstihbarata demokratik denetim şart
    Ali FERŞADOĞLU

    Demek “aşısız” da kurtulunuyormuş!
    Genel

    Tam kapanma uyarısı! - Uzmanlar: Vaka sayısı 2 ay sonra günlük 128 bin olur
    Mehmet ÇETİN

    On-line ders nimetini yaşarken
    Cevher İLHAN

    Tarihinin en yüksek “faiz politikası”!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Güvenin sarsılması çok feci
    H. Muharrem OKUR

    Hastalanıyoruz
    Büşra Nur Önal

    Cumhuriyetçi karıncalar
    Mustafa Gengeç

    İnsan simaları neden farklı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.