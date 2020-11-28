Demek “aşısız” da kurtulunuyormuş!

Başlık yanlış anlaşılmasın; karşı değiliz, yalnızca rakamların söylediği önemli bir noktaya dikkat çekmek istedik:

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vak’alara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre, -22 Kasım 2020 itibariyle- dünya genelinde virüs sebebiyle 1 milyon 386 bin 570 kişi öldü.

Vak’a sayısı 58 milyon 494 bin 801’e çıkarken, virüs teşhisi konan 40 milyon 467 bin 954 kişi sağlığına kavuştu.Tedavileri devam eden 16 milyon 640 bin 277 hasta bulunuyor.

Kabaca, koronavirüsten dolayı 18 milyon kişi ölmüş… 40 küsûr milyonun kurtulması gösteriyor ki, ölümler direkt koronadan değil, başka kronik hastalıklardan dolayıdır! Zira, yakalanan herkes ölmeliydi! 40 küsûr milyon rakamı diyor ki, aşısız da tedavi olmak mümkün!

Tedbir evet, başka ağır, kronik hastalıkları olan evet, gençlerin ve çocukların aşı olmasına ne kadar ihtiyaç var. Kovid-19 aşısı bulundu haberleri insanlığı heyecanlandırdı, ümitlendirdi. Ancak, o nisbette de “salgın” korkusu körüklendi.

Ancak, tam tedbir alsak da aşının yüzde yüz etkili olacağını, kovid virüsünü tamamen kovacağını farz etsek de “ölümden” kurtulabilecek miyiz?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, “Son birkaç gün içinde, özellikle umut vadeden iki aşı ile iyi haberler aldık. Aşılar Kovid-19’u tamamen durdurmayacak ve bütün sorularımızı cevaplandırmayacak olsa da bu virüse karşı savaşta büyük bir umudu temsil ediyor.” dedi (AA/19 Kasım 2020)

Tedbir herşeyin başı, takdir herşeyin sonu! Aşı soyguncularının tuzaklarına düşmeyelim, diyoruz sadece.

Zira, Hastalık iki kısımdır. Hakikî, ikincisi vehmî. “Bu vehmî hastalık çok devam etse, hakikate inkılâp eder. Vehham ve asabî insanlarda fena bir hastalıktır; habbeyi kubbe yapar, kuvve-i mâneviyesi kırılır. Hususan merhametsiz yarım hekimlere veyahut insafsız doktorlara rast gelse, evhamını daha ziyade tahrik eder. Zengin ise malı gider; yoksa ya aklı gider veya sıhhati gider.” (Bediüzzaman Lem’alar, s. 219)

Birçok tıp uzmanı diyor ki, normal aşıların içinde de ne olduğunu tam bilmiyoruz. İlim ve teknoloji dünyasının çok büyük gizlilikte yürüttüğü çalışmalarında elbette kovid-19 aşısının içinde ne olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz.

Aşı kullanmayalım, demiyoruz asla. Sadece, herşeyi ona ve tedbire bağlamayalım. Tedbirimizi alalım, koronadan değil, Allah’tan korkalım ve tekbir alalım!