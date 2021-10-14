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14 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

“Dön eve anne, bana imanı öğret!”

Ali FERŞADOĞLU
14 Ekim 2021, Perşembe
Kadın denince en başta ana, şefkat, merhamet, fedakârlık, nazik ve nâzenin bir kalp hatırlanır. Anne en büyük ve etkili öğretmendir. “İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir…” (Lem’alar, Risale-i Nur Enstitüsü/internet, s. 202)

Ne yazık ki, “mimsiz medeniyet” süslü, süfli fantazilerle kadınları, anaları cezb ederek yuvalarından uçurmuş; sokağa dökmüş; beşeri baştan çıkarmış. Dünyayı saran “feminizm” hastalığı, onları hayatın ağır şartları içine itmiş, perişan etmiş.

Sokağın ve teknolojinin çarkları arasında yorulan nazenin kadın, bitap düştüğü keşmekeşten kurtulmanın hayallerini kuruyor.  

Şefkat kahramanı anne, en ziyade sevdiği hayatını tereddütsüz yavrusu için fedâ eder. Biliyoruz ki, annelere bu şefkat verilmeseydi hiçbirimiz hayatta olmazdık! Bu erişilmez haslet nebâtî ve aslan, timsah gibi hayvanî anneler için de geçerlidir. Şefkat kahramanı kadın ve bilhassa anne bu şefkatini yanlış yolda kullanmamalı. Çocuk, şefkat hasretiyle feryat ediyor: “Anne eve dön!” 

“Bazı fena cereyanlarla, o kuvvetli ve kıymettar seciye inkişaf etmez. Veyahut sû-i istimal edilir. Yüzer nümunelerinden bir küçük nümunesi şudur: O şefkatli valide, çocuğunun hayat-ı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakârlığı nazara alır, onu öyle terbiye eder. ‘Oğlum paşa olsun’ diye bütün malını verir, hafız mektebinden alır, Avrupa’ya gönderir. Fakat o çocuğun hayat-ı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor; Cehennem hapsine düşmemesini nazara almıyor. Fıtrî şefkatin tam zıddı olarak, o mâsum çocuğunu, âhirette şefaatçi olmak lâzım gelirken dâvâcı ediyor. O çocuk, ‘Niçin benim imanımı takviye etmeden bu helâketime sebebiyet verdin?’ diye şekvâ edecek.” (Age, s. 202) 

Çocukların ebeveyne isyanları oynamasının sebebi bu değil mi? Şefkatsiz ve ders-i imansız yetiştirdikleri çocuklar canavar kesilmiş! 

“Eğer hakikî şefkat sû-i istimal edilmeyerek, biçare veledini haps-i ebedî olan Cehennemden ve idam-ı ebedî olan dalâlet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrıyla çalışsa, o veledin bütün ettiği hasenâtının bir misli, validesinin defter-i a’mâline (sevapları kendi amel defterine) geçeceğinden, validesinin vefatından sonra her vakit hasenatlarıyla ruhuna Nurlar yetiştirdiği gibi, âhirette de, değil dâvâcı olmak, bütün ruh u canıyla şefaatçi olup ebedî hayatta ona mübarek bir evlât olur. (Age, s. 202) 

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