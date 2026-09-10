Karakol korkusundan kalb karakoluna

Gençlik dönemi insan hayatının en hareketli, hislerin akla galebe çaldığı ve ebedî hayatın kazanılması veya kaybedilmesi noktasında en can alıcı safhasıdır.

Günümüzde gençlikte müşahede edilen ahlâkî aşınma, manevî kuraklık, sefahat ve bataklık aslında imanın hayata aksetmemesinden ve kalbi boşluktan kaynaklanan bir neticedir.

Risale-i Nur mizanında iman zafiyeti ve otokontrol eksikliği ahlâkî çöküşün en temel sebebi olarak ele alınır. Bu konuyu Risale-i Nur ışığında birkaç temel boyutta derinleştirebiliriz:

Kalb Karakolu (Vicdan)

Modern eğitim ve beşeri sistemler, bakıldığı zaman gençleri kötülükten alıkoymak için kanunları, polis korkusunu veya hapis cezalarını öne sürer. Ancak insan, yalnız kaldığında veya yakalanmayacağından emin olduğu gizli tenhalarda bu korkulardan sıyrılır ve kötülük yapmaya devam eder.

Risale-i Nur’un bu konudaki temel yaklaşımı, dışsal polis yerine insanın kalbine ve ruhuna iman vasıtasıyla bir “manevî yasakçı” (içsel polis) yerleştirmektir.

Ahiret İnancı

Ahiret inancı ve hesap verme duygusu olmayan bir genç, hayatı sadece bu dünyadan ibaret görür. Nefsini tatmin etmek için her yolu mübah saymaya başlar. Başkasının hakkını gasp etmekten, iffet ve namus sınırlarını çiğnemekten çekinmez. Halbuki kalbine ahiret inancı yerleşen bir genç, bu dünyadaki her eylemin ebedî bir hayatta hesaba çekileceğini bilir. İnancı, gencin hevesatını dizginleyen en güçlü frendir.

Bu noktada Risale-i Nur’un hedefi; hayatı fânî bir eğlence olmaktan çıkarıp ebedî bir muhasebe alanına dönüştürerek, gencin ruhuna tenhalarda bile sarsılmayacak bir emniyet ve ahlak kalesi inşa etmektir.

Huzur-u Daimî

Taklidî ahlâk vaazlarıyla gençlere sadece “Haramdır, yapma!” denilerek işin içinden çıkmak yeterli olmayacaktır. Asıl çare, kalblere nüfuz edecek bir tahkikî imandır. Tahkikî iman ise gence huzur-u daimî’yi yani Allah’ın (cc) huzurunda olduğu şuuru kazandırır ki kötülükten kendiliğinden vazgeçer.

Risale-i Nur’a göre gençlikteki ahlâkî yozlaşmanın yani sınırların ve ölçülerin kaybolması, haya perdesinin zarar görmesi, vicdanın felç olmasını tedavi etmenin yolu taklidî imanı, tahkikî imana tebdil etmek ve ahiret inancını gencin dünya tasavvuru haline getirmektir.

Kalbinde inanç olan bir genç, asrın bütün ahlâkî cazibelerine ve sefahat fırtınalarına karşı sarsılmaz bir kale gibi ayakta kalır ve yalnızken de toplum içindeyken de istikametini, ahlâkî duruşunu asla bozmaz.

Kısaca çare, Risale-i Nur okumaktır.