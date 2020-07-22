"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Evimizde yangın çıksa ne yaparız?

Ali FERŞADOĞLU
22 Temmuz 2020, Çarşamba
Anne-babalar, amcalar, halalar, kardeşler, ablalar, akrabalar.

Komşumuzun evinde yangın çıksa ne yaparız? Ya içinde insanlar olsa ne yaparız? İş yeri veya başka bir yerdeyiz; haber gelse ki: Evinizde yangın çıktı! Ne yaparız?

Karşısına geçip “Aaa, ne güzel yangın, ne muhteşem manzara!” diye seyredebilir miyiz? Yoksa, derhal itfaiyeye haber verip, sonra da can havliyle koşup yangını söndürmeye çalışmaz mıyız?

Keza, söyleseler ki, hırsızlar evinize girmiş, ne yaparsınız? Ve hakeza ikaz etseler ki, son derece çirkef kadın ve erkekler evinize girmiş!.. Ne yaparız? Deseler ki, nükleer santral patlamış, radyasyon son sür’at yaklaşıyor! Ne yaparız?

İhbar gelse ki, evinize gönderilen bal, kumanya zehirlidir! Koronavirüs çıktı, salgın haline geldi… Ne yaptık, ne yapıyoruz, ne yapıyorsunuz, neler yapacağız?

Rahatımıza mı bakarız? Sabahlara kadar mışıl, mışıl -yahut horul horul- uyuyabilir miyiz? Oyun-eğlenceye dalabilir miyiz? Sanki bunların hepsi oluyormuş gibi, “muş!”u fazla, öyle değil mi?

Cehalet, okumamak, televizyon kanalları, internet, cep telefonları yangın, sel, koronavirüs, radyasyondan beter bizi zehirliyor, bulaşıyor. İşte kumarbazlar, hırsızlar, dolandırıcılar, kötü kadınlar evimizi basmış! Cebimize girmiş! Neyi bekliyoruz, nasıl bekliyoruz, nasıl rahat uyuyabiliyoruz?

Ateistler, deistler, Darwinistler, Kemalistler, Deccalizm/Süfyanizmin kolları “Gizli ifsat, ahlâksızlık, dinsizlik, zındıka ve mason komitelerinin…” (Sözler, s. 366) evimizi basmış, okullarımızı basmış, ağır hastalıklardan beter manevî zehirler saçmaya devam ediyorlar!

Allah muhafaza etsin, deseler ki, “Çocuğunuz ağır bir hastalığa yakalanmış!” Ne yaparız?

O halde, neyi bekliyoruz, niye bekliyoruz, kimi bekliyoruz? “Uyku bes! Gaflet bes! Nemelâzımcılık bes!” deyip Bediüzzaman gibi şöyle feryad etmemiz gerekmiyor mu?

“Bana, ‘Sen şuna buna niçin sataştın?’ diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evlâdım yanıyor, îmânım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, îmânımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de, ayağım ona çarpmış; ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hâdise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler!..” (Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayat, s. 543)

Yangın var, basit meseleler yüzünden biribirimizle uğraşmanın zamanı mı?

Okunma Sayısı: 1710
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Ata

    22.7.2020 14:41:18

    Yangın var, basit meseleler yüzünden biribirimizle uğraşmanın zamanı mı? Değil.Güneşi balçıkla sıvamak olur mu? Herkesin çözdüğü bir meseleyi; kale kıle deyip tartışırsak bu hali de bulamyız.

  • Hüseyin İlhan

    22.7.2020 02:06:07

    Allah razı olsun Ali ağabeyim.Sizler indi ilahide başınız dik ve vazifenizi yapmış olarak huzuru ilahiyede oalcaksınız.Ya bizler.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

İstanbul'da salgın çığırından çıktı

Adalet ve demokrasi reçetesi cumhuriyet

Üreten çiftçi zararda

Kamu borcu 3 günde 45 milyar TL arttı

Küresel salgında dünya genelinde son 24 saat

Fransa'daki terör saldırısına tepkiler devam ediyor

İtalya'da da en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

Adil Rami'den Macron'a sert tepki: Fas asıllı Fransızım, Müslümanım ve terörist değilim

Koca: Teması üçte birine indirmek zorundayız

Dışişleri Bakanlığı: Nice'deki saldırıyı şiddetle kınıyoruz

ABD'de son 24 saatte 1056 ölüm ve 84 bin yeni vaka!

Fransa'da bıçaklı saldırı: Nice'deki saldırı sonrası teyakkuza geçildi

Küçük ortağın haberi var mı?

Samiri Yahudi Hahamı: İslam Peygamberine hakaret edenler Allah’ın gazabına duçar olur

Azerbaycan: Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdük

Toplam vaka sayısı 45 milyona yaklaştı

Azerbaycan ilerleyişini sürdürüyor

Ruanda'da bir toplu toplu mezar daha bulundu

Almanya’da en yüksek günlük vaka sayısı gözlemlendi

ABD'li savunma şirketleri binlerce kişiyi işten çıkaracak

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Hz. Ali: Allah’ın gazabına en büyük sebep zulümdür
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Ahmet BATTAL

Ya dilini, ya ortaklığı kes
Genel

İstanbul'da salgın çığırından çıktı
Şükrü BULUT

Rothschild’in Fransası, AB karşısında mağlûp…
Süleyman KÖSMENE

Hazret-i Muhammed’in elimizdeki mu’cizesi
Faruk ÇAKIR

Boykot nasıl yapılır?
Ali FERŞADOĞLU

Bizi ancak Asr-ı Saadet Müslümanlığı kurtarır!
Risale-i Nur'dan

Onun (asm) sünneti, nev-i beşere model hükmünde
M. Latif SALİHOĞLU

Mondros ateşi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.