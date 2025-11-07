Zenginlere mühim çağrı

Belki konu ile ilgisi yok, ama bir atasözünde, “Sana vereyim bir öğüt, kendi ununu kendin öğüt” denilmiş.

Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish de, New York’ta düzenlenen “WSJ Magazine Innovator Awards” gecesinde yaptığı konuşmada ‘para babaları’na “Eğer elinizde bu kadar para varsa, onu iyi bir amaç uğruna kullanın. Gerçekten ihtiyacı olanlara verin” diye bir bakıma öğüt vermiş. Tabiî ki milyarderler bu öğünü ne ölçüde tutar ve dikkate alır onu bilemiyoruz, fakat şarkıcı Eilish’in çağrısı, daveti ya da öğüdü dikkat çekicidir.

“En İyi Özgün Şarkı Oscar Ödülü”nün de sahibi olan Billie Eilish ile ilgini haberde şu bilgiler de var: “Sahnedeki konuşmasında dünyanın gidişatından duyduğu kaygıyı dile getiren Eilish, ekonomik eşitsizliklerin ve toplumsal sorunların giderek derinleştiğine vurgu yaptı. ‘Dünya şu anda gerçekten kötü bir durumda. İnsanların her zamankinden daha fazla desteğe ve empatiye ihtiyacı var’ diyen sanatçı, hem kendi ülkesindeki, hem de küresel ölçekteki adaletsizliklere dikkat çekti. Eilish, konuşmasında ayrıca son dünya turnesinden kazandığı 11,5 milyon dolarlık gelirini çeşitli sosyal sorumluluk projelerine bağışlayacağını duyurdu. Bu fonun, gıda adaleti, iklim mücadelesi ve karbon salımını azaltma alanlarında çalışan kuruluşlara aktarılacağı açıklandı. (...) Oxfam International’ın 2024 tarihli raporuna göre, son bir yılda listeye dünyanın en varlıklı isimleri listesine 204 yeni milyarder eklendi. Rapor, milyarderlerin servetinin dünya ekonomisinden üç kat daha hızlı büyüdüğünü ortaya koydu.

Uzmanlar, mevcut gidişat sürerse önümüzdeki on yıl içinde en az beş kişinin trilyoner olabileceğini öngörüyor. (...) Billie Eilish’in mesajı, yalnızca bireysel bir tepki değil, aynı zamanda servet sahiplerine yöneltilen geniş çaplı bir etik sorumluluk çağrısı olarak değerlendirildi. Sanatçı, milyarderleri ‘Neden hâlâ bu kadar zenginsiniz?’ sorusuyla yüzleşmeye davet ederken, toplumun büyük bir kesiminde yankı bulan bir tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.” (t24.com.tr, 2 Kasım 2025)

Haberde de ifade edildiği üzere şarkıcı Billie Eilish, konuşmasında “küresel ölçekteki adaletsizliklere” de dikkat çekmiş. Zaten ‘en varlıklı isimler listesi’nde sadece 2024’de 204 yeni milyarder eklenmişse bu durum ‘küresel adaletsizliğe’ önemli bir delil olmaz mı?

Çok kabaca bir hesapla ‘en varlıklı isimler listesi’ndeki zenginler servetlerinin çok küçük bir kısmını muhtaçlar için harcasa dünyada açlık, yoksulluk ve fukaralık kalır mı?

Zenginlerin parası fukaraların çenesini yorarken şunu da temenni edelim: Bu para bağışları keşke İslâm dünyasındaki zenginlerden başlasa...

