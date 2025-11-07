"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2025 CUMA - YIL: 56

Zenginlere mühim çağrı

Faruk ÇAKIR
07 Kasım 2025, Cuma
Belki konu ile ilgisi yok, ama bir atasözünde, “Sana vereyim bir öğüt, kendi ununu kendin öğüt” denilmiş.

Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish de, New York’ta düzenlenen “WSJ Magazine Innovator Awards” gecesinde yaptığı konuşmada ‘para babaları’na “Eğer elinizde bu kadar para varsa, onu iyi bir amaç uğruna kullanın. Gerçekten ihtiyacı olanlara verin” diye bir bakıma öğüt vermiş. Tabiî ki milyarderler bu öğünü ne ölçüde tutar ve dikkate alır onu bilemiyoruz, fakat şarkıcı Eilish’in çağrısı, daveti ya da öğüdü dikkat çekicidir.

“En İyi Özgün Şarkı Oscar Ödülü”nün de sahibi olan Billie Eilish ile ilgini haberde şu bilgiler de var: “Sahnedeki konuşmasında dünyanın gidişatından duyduğu kaygıyı dile getiren Eilish, ekonomik eşitsizliklerin ve toplumsal sorunların giderek derinleştiğine vurgu yaptı. ‘Dünya şu anda gerçekten kötü bir durumda. İnsanların her zamankinden daha fazla desteğe ve empatiye ihtiyacı var’ diyen sanatçı, hem kendi ülkesindeki, hem de küresel ölçekteki adaletsizliklere dikkat çekti. Eilish, konuşmasında ayrıca son dünya turnesinden kazandığı 11,5 milyon dolarlık gelirini çeşitli sosyal sorumluluk projelerine bağışlayacağını duyurdu. Bu fonun, gıda adaleti, iklim mücadelesi ve karbon salımını azaltma alanlarında çalışan kuruluşlara aktarılacağı açıklandı. (...) Oxfam International’ın 2024 tarihli raporuna göre, son bir yılda listeye dünyanın en varlıklı isimleri listesine 204 yeni milyarder eklendi. Rapor, milyarderlerin servetinin dünya ekonomisinden üç kat daha hızlı büyüdüğünü ortaya koydu.

Uzmanlar, mevcut gidişat sürerse önümüzdeki on yıl içinde en az beş kişinin trilyoner olabileceğini öngörüyor. (...) Billie Eilish’in mesajı, yalnızca bireysel bir tepki değil, aynı zamanda servet sahiplerine yöneltilen geniş çaplı bir etik sorumluluk çağrısı olarak değerlendirildi. Sanatçı, milyarderleri ‘Neden hâlâ bu kadar zenginsiniz?’ sorusuyla yüzleşmeye davet ederken, toplumun büyük bir kesiminde yankı bulan bir tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.” (t24.com.tr, 2 Kasım 2025)

Haberde de ifade edildiği üzere şarkıcı Billie Eilish, konuşmasında “küresel ölçekteki adaletsizliklere” de dikkat çekmiş. Zaten ‘en varlıklı isimler listesi’nde sadece 2024’de 204 yeni milyarder eklenmişse bu durum ‘küresel adaletsizliğe’ önemli bir delil olmaz mı?

Çok kabaca bir hesapla ‘en varlıklı isimler listesi’ndeki zenginler servetlerinin çok küçük bir kısmını muhtaçlar için harcasa dünyada açlık, yoksulluk ve fukaralık kalır mı?

Zenginlerin parası fukaraların çenesini yorarken şunu da temenni edelim: Bu para bağışları keşke İslâm dünyasındaki zenginlerden başlasa...

Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de 16 bin 500'den fazla kişinin acil tıbbi bakıma ihtiyacı var!

    Fenerbahçe Çekya'dan 1 puanla döndü

    Sudan'da HDK, insani ateşkesi kabul etti

    LGS, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak

    İsrail, Sudan’da da şiddeti körüklüyor

    Guterres: Sudan’a silah sevkiyatını durdurun

    160 fabrika Mısır’a taşındı - Tekstil sektörü zorda

    AYM Başkanı Özkaya: Adalet, ahlâkî bir pusuladır

    AB yolu hukukla açılır

    Hizbullah, silâh bırakmayacağını açıkladı

    Mahmut Arıkan: Hiçbir anlaşmaya uymuyor

    Hukukun üstünlüğü ilkesi rafa kalkmış

    İsrail, işgal için ihale açtı

    "Güney Afrika, G-20'de olmamalı"

    Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu alarmı: Ölü sayısı 114'e yükseldi

    Trump'dan Mamdani değerlendirmesi

    İlk ara tatil başlıyor - Ders başı 17 Kasım'da

    Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava 18 Kasım'a ertelendi

    Medya, büyük baskı altında

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Fenerbahçe Çekya'dan 1 puanla döndü
    Genel

    Gazze'de 16 bin 500'den fazla kişinin acil tıbbi bakıma ihtiyacı var!
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.