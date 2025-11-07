"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2025 CUMA - YIL: 56

Peygamber (asm) sevgisi

Mehmet CEBE
07 Kasım 2025, Cuma
Naat, Peygamber Efendimiz’e (asm) duyulan sevginin ve saygının şiir diline dönüşmüş hâlidir. Şair, naat yazarken sadece mısra kurmaz; gönlündeki muhabbeti kelimelere döker.

Fuzûlî, Su Kasidesi’nde Peygamber (asm) sevgisini bir ateş, kendi gözyaşlarını ise o ateşi söndürmeye çalışan suya benzetir:

“Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su,

Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su.”

Yani “Ey göz! Dökülen gözyaşınla gönlümdeki Peygamber aşkını söndürmeye çalışma, çünkü o öyle bir ateştir ki, suyla sönmez” der. Ne zarif bir ifade değil mi?

Süleyman Çelebi ise Mevlid’inde şöyle söyler:

“Bir kez Allah dese aşk ile lisan,

Dökülür cümle günah misli hazan.”

Yani “Bir insan Allah’ı aşk ile anarsa, günahları sonbahar yaprakları gibi dökülür” diyerek aşkın arındırıcı yönünü anlatır.

Nâbî’nin şu beyiti ise edebin zirvesidir:

“Sakın terk-i edebden kûy-i Mahbûb-ı Hudâ’dır bu,

Nazargâh-ı İlâhî’dir, Makâm-ı Mustafâ’dır bu.”

Yani “Edep sınırını aşma; burası Allah’ın sevgilisinin makamıdır, İlâhî nazarın yöneldiği yerdir.” diyerek Peygamber’in (asm) huzurunda kalp ve dil terbiyesini öğütler.

Modern dönemde de Sezai Karakoç aynı ruhu taşır:

“Bir gülün etrafında dönüyor devran,

O gül ki Muhammed’dir, nurdur, canan.”

---

Kemal Edip Kürkçüoğlu'ndan bir beyit. 

Ebediyyen sevecek can onu, Canan olarak,

Şartı peyman olarak,hüccetı iman olarak.

---

O'nun anlattığı Tevhidi hakiki bir gün, 

Saracak alemi bir seyl-i huruşan olarak. (Mahir İz, Yılların İzi)

Asırlar geçse de aynı sevda bugün de süruyor; gönüller Peygamber’e (asm) yöneliyor, diller salât ve selâm ile güzelleşiyor. 

Ayetin ifadesiyle mealen, "Allah ve melekleri O'na salât ve selâm ederler. Ey iman edenler siz de Allah ın Resulüne salat ve selam edin" (Ahzab Suresi: 56) buyuruyor. Biz de binler  salât ve binler selam sana olsun Ey Allah in Resulu (asm) diyor ve onun şefaatine mazhar olmayı yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de 16 bin 500'den fazla kişinin acil tıbbi bakıma ihtiyacı var!

    Fenerbahçe Çekya'dan 1 puanla döndü

    Sudan'da HDK, insani ateşkesi kabul etti

    LGS, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak

    İsrail, Sudan’da da şiddeti körüklüyor

    Guterres: Sudan’a silah sevkiyatını durdurun

    160 fabrika Mısır’a taşındı - Tekstil sektörü zorda

    AYM Başkanı Özkaya: Adalet, ahlâkî bir pusuladır

    AB yolu hukukla açılır

    Hizbullah, silâh bırakmayacağını açıkladı

    Mahmut Arıkan: Hiçbir anlaşmaya uymuyor

    Hukukun üstünlüğü ilkesi rafa kalkmış

    İsrail, işgal için ihale açtı

    "Güney Afrika, G-20'de olmamalı"

    Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu alarmı: Ölü sayısı 114'e yükseldi

    Trump'dan Mamdani değerlendirmesi

    İlk ara tatil başlıyor - Ders başı 17 Kasım'da

    Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava 18 Kasım'a ertelendi

    Medya, büyük baskı altında

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Fenerbahçe Çekya'dan 1 puanla döndü
    Genel

    Gazze'de 16 bin 500'den fazla kişinin acil tıbbi bakıma ihtiyacı var!
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.