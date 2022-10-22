"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Fakirden alıp zengine verenlerin akıbeti ne olacak?

Ali FERŞADOĞLU
22 Ekim 2022, Cumartesi
450 parçalık Karun Hazinesi, 1960’lı yıllarda Uşak/Güre Kasabası yakınındaki tümülüslerden çıkarılarak ABD’ye kaçırılmış; 23 Ekim 1993’te 28 yıl sonra Türkiye’ye getirilmişti.

Macerasıın Kasas Sûresi 78-82. ayetlerinde anlatıldığı Karun, çağdaş Karunlarda ibretler vardır: Namazında, niyazında orucunda olan Karun, Hz. Musa’nın (as) amcaoğlu ve eniştesiydi. Fakirlikten kurtulsun diye ona “simya” ilmini öğretir. Ondan sonra öyle zengin olur ki; hazinelerinin anahtarlarını kırk deve taşırdı! Bir geziye gittiğinde 1000 kadın, 1000 erkek giydirerek şatafatlı geziler yapardı!  

Malının zekâtı vermemek, fakirlere yardım etmemek için numaralar yapmaya, “Bunlar bana bendeki ilim ve ticari bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir” (Kasas Suresi, 78.) deyip şımarmaya başlar… Allah’ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helâk etmiş olduğunu bildiği halde, bilmemezlikten gelmişti! Dünya hayatını arzu edenler, “Keşke Kârûn’a gibi bizim de servetimiz olsaydı, diye tamah etmeye başladılar. Sonunda o da, sarayı da yerin dibine batırıldı.” Adamları da, serveti de onu kurtaramamıştı! 

Dün dindar Harun’lar iktidar oldu; bugün kindar Karun’lara dönüştü! Onun akıbeti böyle oldu, ya fakirden alıp zengine verenlerin akıbeti ne olacak? 

“İşte, insan dahi, Hàlıkının rahmetini inkâr ve hikmetini ittiham edecek bir tarzda küfrân-ı ni’met sûretinde, Kàrun gibi, “İnnema utituhu ala ilmin/Ben kendi ilmimle, kendi, ticari bilgi, beceri ve iktidarımla kazandım’ (Kasas Sûresi: 78.) dese, elbette sille-i azaba kendini müstehak eder. Demek şu meşhud saltanat-ı insaniyet ve terakkiyât-ı beşeriye ve kemâlât-ı medeniyet, celb ile değil, galebe ile değil, cidâl ile değil; belki ona, onun zaafı için teshîr edilmiş, onun aczi için ona muâvenet edilmiş, onun fakrı için ona ihsan edilmiş, onun cehli için ona ilham edilmiş, onun ihtiyacı için ona ikram edilmiş. Ve o saltanatın sebebi, kuvvet ve iktidar-ı ilmî değil, belki şefkat ve re’fet-i Rabbâniye ve rahmet ve hikmet-i İlâhiyedir ki, eşyayı ona teshîr etmiştir. 

“Evet, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerâta mağlûp olan insana bir küçük kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren, onun iktidarı değil, belki onun zaafının semeresi olan teshîr-i Rabbâniye (herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah’ın herşeye boyun eğdirmesi) ve ikram-ı Rahmânîdir. Ey insan! Mâdem hakikat böyledir; gururu ve enâniyeti bırak. Ulûhiyetin dergâhında acz ve zaafını istimdâd lisâniyle, fakr ve hâcâtını tazarrû ve duâ lisâniyle ilân et ve abd olduğunu göster. (Sözler, s. 296.) 

Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, bölgede barışı tehdit ediyor

    Mahkemeler AYM ve AİHM’i dinlemiyor

    Faiz indiyse giderleri niye devasa arttı?

    Diyarbakırlılardan Erdoğan’a “çocuk” tepkisi

    Tarım girdi fiyatları yüzde 135.06 arttı

    Yüzde 10 gelirin yarısını alıyor

    Esnaf kepenk kapatmaya devam ediyor

    Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne % 60 zam yolda

    Guardian: Acı son

    Çözümün adresi sandık

    Nebati: Acı vereceğini biliyorduk

    İmran Han siyasetten men edildi

    Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Cemil Yavaş şehit oldu

    İngiltere'de 1 yıllık süreçteki 3. başbakan hazırlığı

    10 şehirde "sağlık yolsuzluğu" operasyonu: 52 zanlı gözaltına alındı

    KPSS sonuçları açıklandı

    Avrupa doğal gaza tavan fiyat konusunda yine uzlaşamadı

    Yurt dışından getirilen cep telefonlarıyla ilgili yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor

    Zelenskiy: Rusya saldırılarda İran üretimi İHA'ları kullanıyor

    'ABD tüm dünya ekonomilerini altüst ediyor'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masa için aksiyon zamanı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan’ın zihin sürçmeleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Çarpık siyaseti su yüzüne çıkardı
    Ali FERŞADOĞLU

    Fakirden alıp zengine verenlerin akıbeti ne olacak?
    Faruk ÇAKIR

    Hayat tecrübesi
    Mehmet ÇETİN

    Kaza, kader mi?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Faiz indiyse giderleri niye devasa arttı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.