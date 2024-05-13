"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MAYIS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

“Kalb ve aklına görünen nuru, tenkid parmaklarıyla yoklama!”

Ali FERŞADOĞLU
13 Mayıs 2024, Pazartesi
Bir kardeşimiz, “Bediüzzaman, ‘Cenab-ı Hakk’ın nur-u marifetine yetişmek ve bakmak ve âyât ve şahidlerin âyinelerinde cilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesamatıyla temaşa etmek iktiza ediyor ki; senin üstünden geçen, kalbine gelen ve aklına görünen herbir nuru tenkid parmaklarıyla yoklama ve tereddüd eliyle tenkid etme! Sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma; belki gaflet esbabından tecerrüd et, onlara müteveccih ol, dur.’ diyor. Bu nasıl oluyor? Tenkid ve tereddütten maksat nedir, akıl ile uğraşma manası mı var?” diye sordu.

Mârifet; Allah, insan ve kâinatla ilgili kapsamlı, tam aydınlatıcı bir bilgi, bir ilimdir. Bediüzzaman’a göre mârifet, “İnsanda bulunan havâs, akıl, basîret ve Allah’tan gelen vahiydeki hakikatlerin harmanlanmasıyla hasıl olan nur-u marifettir. Marifetullah, “masnuat-ı İlâhiyeyi ve Kur’ânî hakikatleri tefekkür ve tahsil ile veya lütf-u İlâhî ile kalbî inkişaf ve basirete sahip olmak. Esma-i İlâhiyeyi tanımak ise, İlâhî hakikatlere vukufiyettir.”1“İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Hâlık-ı Kâinatı tanımak ve Ona iman edip ibadet etmektir. Ve o insanın vazife-i fıtratı ve fariza-i zimmeti, mârifetullah ve iman-ı billâhtır ve iz’an ve yakîn ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir.”22

Mârifetullah, “Allah’ın zâtı, sıfatları, fiilleri ve isimleri hakkındaki derin bilgi ve ilimdir. Yani, “Semâ ve arz ile her ikisi arasındaki varlıklarla ilgili ilimleri şâmil olan ilme, mârifet-i kevniyye; ferd ve nev’ olarak zâhiren ve bâtinen insanı ilgilendiren her şeyi kuşatan mârifet-i insaniyye; Allah’ın varlığı, O’nun yarattığı şeylerdeki rubûbiyyeti ve şuûnatıyla irtibatlı olan mârifet-i İlâhiyyedir.” Allah’a iman etmek ise, “Kur’ân-ı Azîmüşşanın ders verdiği gibi, O Hâlıkı, sıfatlarıyla, isimleriyle umum kâinatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmektir.”3

“Tenkit”, eleştiri, kınama ve olumsuz değerlendirmedir. “Red”ten türeyen tereddüt, iki seçenek arasında kararsızlık yaşamak ve bocalamak demektir. Göz, ışık olmazsa göremediği gibi, akıl da vahiy güneşi olmaksızın hakikati göremez. Ki, akıl, yalnızca ölçme, biçme, değerlendirme aletidir. İşte kimi zaman tenkit parmaklarını uzatır, bocalar. Kalb de yalnız başına gerçeğe ulaşamaz.

Meseleye bu perspektiflerden bakıldığında insanın kendi başına hakikati tam olarak bulamayacağı, ancak Allah’ın lütfuyla kavuşabileceği anlaşılır. Kur’an ve Sünnet-i Seniyyenin sunduğu delil, bürhan ve belgelerle mârifet-i hakikîye, yani marifetullaha ulaşılabilir.

“Risaletü’n-Nur sair ulemanın eserleri gibi, yalnız aklın ayağı ve nazarıyla ders vermez ve evliya misilli yalnız kalbin keşif ve zevkiyle hareket etmiyor. Belki akıl ve kalbin ittihat ve imtizacı ve ruh ve sair letaifin teavünü ayağıyla hareket ederek evc-i âlâya uçar.”4

Dipnotlar: 

1-Yeni Lügat 589.; 

2-Şuâlar, Enst/intr., s. 93.; 

3-Emirdağ Lâhikası, s. 348.; 

4-Kastamonu Lâhikası, Enst./inter., s. 13.

Okunma Sayısı: 284
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sağlıkta şiddete karşı ortak tavır gösterilmeli

    1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor

    Patates depoda 4 lira, markette 20 liraya satılıyor

    Netanyahu kazanamaz

    Olan vatandaşın cebine oluyor

    Hastaneler toplu mezara döndü

    Küstah İsrail’den BM’ye bir küstahlık daha

    Ülkemiz için yaşamak istiyoruz

    Saray da tasarrufa dahil mi?

    BM Raportörü Refah'taki zulmü böyle tarif etti: 'Böyle bir şok edici vahşeti daha önce hiç görmemiştim'

    Gustavo Petro'dan Netanyahu'ya: "Tarihe soykırımcı olarak geçeceksin"

    Anadolu Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    Gazzeliler insanlık dışı muamele görüyor

    Şiddete karşı okul-aile işbirliği şart

    Yasakçı kılık kıyafet yönetmeliğine dava

    GAZZE, İNSANLARIN VİCDANINI UYANDIRDI

    Facia göz göre göre gelmiş

    ABD-İsrail gerilimi büyüyor

    Avustralya da Filistin'i Devlet olarak tanıyabilir

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Fıtratın bekçileri, onu koruyamazlar...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Güneşe üflemek...
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni projelerimiz hayata geçiyor
    Süleyman KÖSMENE

    DKT rüzgârı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kalb ve aklına görünen nuru, tenkid parmaklarıyla yoklama!”
    Yasir Özer

    Kayalıklarda gül yetiştiren adam...
    Mehmet KARA

    Yumuşama mı, normalleşme mi?
    Risale-i Nur'dan

    Mesleğimiz cadde-i kübra-i Kur’âniyedir
    ALAEDDİN ERDOĞAN

    Müfredat konusuna gerçekçi bakış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.