“Gençler elden gidiyor!”sa ne yapmalı?

Her taraftan feryatlar yükselmeye başladı: “Genç nesilleri kaybediyoruz!” “Gençlik elden gidiyor!” “Derslerimiz ihtiyarlaştı!..”

Ayağa kalkmalı ve bütün duygularımızla şu sorunun cevabına yönelmeliyiz: “O halde, gençliği kurtarmak için ne yapmalı?”

Bilirsiniz uçak seyahatindeki kurallardan birisi şudur: Havasızlık durumunda önce kendi oksijen maskesini, sonra bebek ve çocuğun maskesini takmalı.

Gençliği kurtarmak için önce kendimizi kurtarmalıyız. O zaman önce “anlayarak ve kabul ederek” Gençlik Rehberi okumalarını kendimize yapmalıyız.

Her il, her bölge ve Türkiye çapında Gençlik Rehberi’ni okuma, özet çıkarma, kompozisyon ve anlatma yarışmaları tertiplemeli.

Gençler başta olmak üzere, herbirisi Gençlik Rehberi’ni birkaç sefer okumalı. (Okuma süresi 21 gün veya 1 ay)

Gençlik Rehberi’nin özetini çıkarmalı. Gençler, Gençlik Rehberi’nin aralarında müzakere-mütalâa etmeli. Önce kendi aralarında ders yapmalı. Sonra ev dersleri, mahalle dersleri ve umumî derslerde de 2. Ders olarak yapmalı. Gençlik Rehberi Kompozisyon yarışması açılmalı.

Yeni Asya Neşriyat’tan çıkan gençlikle ilgili kitapları ödüllü olarak okutmalı. Okuyana, özetleyene, anlatana farklı ödüller verilmeli. Gençler, Gençlik Rehberi Seminerleri düzenlemeli.

Gençler; Gençlik Rehberi ve onu izah ve şerh eden gençlikle ilgili Yeni Asya Neşriyatı’nın sergilerini açmalı. Gençlerin, esnaf, aile ve gençlik kuruluşlarına dağıtma kampanyaları yapmalı; ancak bu kampanya önceden ilân edilerek başlatılmalı.

Gençlerin hayattan, anne-babalarından, cemaatten beklentileri nelerdir? Gençlerin gözüyle gençlerin meseleleri / problemleri / sorunları ve çözüm yolları münâzaraları tertiplenmeli. Gençlerin, “hak, hürriyet, meşrûtiyet / cumhuriyet / demokrasiye bakışı” konuşulmalı. Gençlere göre gençlerin, hak ve hürriyetleri nelerdir?

Gençlere göre gençlerin anne-babalarına, ailelerine, cemaate ve topluma karşı mesuliyet/sorumluluk ve vazifeleri nelerdir?

Gençlik gezileri tertiplenmeli. Gençleri okullardaki sosyal aktivitelerden uygun olanlarına katılmaya teşvik etmeli.