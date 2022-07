‘Gençlik Şurası’na hazırlanmalıyız

“Hırsız, terörist, zehir tacirleri evinizi basmış, gençlerinizi abluka altına almış!” deseler yerinizde durabilir misiniz? İşte, ifsat, ahlaksızlık, dinsizlik, zındıka ve mason komiteleri, Kemalist, kumarbaz zehir tacirleri evimizi okullarımızı, sokaklarımızı basmış!

Milletin geleceği gençlik, basit bir mesele değil. Tv kanalları, internet, cep telefonları; kanserden beter bizi, çoluk-çocuğumuzu, gençlerimizi, komşularımızı yakıyor, manevi hayatımızı zehirliyor. Öyle ise, neyi, niçin, bekliyoruz! İşte müjdeli bir haber:

Gençlik Şurası kararı tebrike şayan. Dileğimiz bir an önce hayata geçirilmesi ve hayırlı çalışma ve neticelere ulaştırılmasıdır. Tavsiyelerimizi maddeler halinde sıralarsak:

● Gençlik meseleleleri her toplantının birinci gündem maddesi yapmalı.

● Bediüzzaman’ın Gençlik Rehberi isimli eserini evvela anne-babalar, yazarlar, yetişkinler mutlaka notlar çıkararak okumalı.

● Her il, ilçedeki gençlerimizin Hizmet Rehberini okutmanın yollarını aramalıyız. Herkesin Gençlik Rehberi’ni okumalarını sağlamalı ve diğer çalışmaları aktif bir şekilde takip etmeli. Şöyle bir yol takip edebilir:

-Gençleri yaş gruplarına ayırarak bölüm, bölüm veya başlıklara ayırarak herbirisine ayrı ayrı okutmalı. Tamamını okuyanlara belli bir mükafaat vermeli. Notlar çıkararak özetleyenlere ödül vermeli. Anlatan ve ders yapanlara daha farklı armağanlar (bilgisayar, tablet, yurt içi ve yurtdışı gezi, umre, vs, vs.) gibi ödüller vermeli.

● Keza, Yeni Asya Neşriyattan çıkan gençlik konulu kitapların da aynı şekilde, her anne-baba ve gençlere okumalı. (Çünkü her teşhis, tesbit ve çözümü Risale-i Nur kaynaklı) Ve Gençlik Rehberi gibi okuma, özet ve not çıkarma yarışması mevzuu yapmalı.

Zira, Risale-i Nur baştan sona “deizm, ateizm, satanizm, vs., vs.” gençliğin tüm problemlerini teşhis eder ve çözer.