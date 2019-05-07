"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Hayat ve ahlak kuralları

Ali FERŞADOĞLU
07 Mayıs 2019, Salı
Her devletin, kendisine özgü anayasa ve kanunları yok mu?

Her resmî müessesenin tüzük ve yönetmelikleri olmuyor mu?

Okullar kuralsız mı? 

İşyerinin kaideleri yok mu?

Trafik kuralsız işler mi? Kim ehliyetsiz, kuralsız trafiğe çıkabilir? 

İnsanlığa aykırıdır, insan sağlığına ve insan haklarına aykırıdır! 

Kim, “Hürriyet vardır; istediğim hal ve vaziyette, istediğim vasıta ile istediğim saatte trafiğe çıkıp, istediğim hızda araba kullanırım!” diyebilir? 

Basit oyunların, spor müsabakalarının bile kuralları vardır. 

En şerefli mahluk olan insan hayatı kuralsız, prensipsiz olması düşünülebilir mi? 

Trafik kuralları, hürriyetimizi kısıtlamaz; hayat kurtarır. 

Hayat yolunda huzurlu ve mutlu bir yürüyüş için ahlâkî kurallar hem dünya, hem de ebedi hayatımızı kurtarır. Bilgili olmak değil, ahlaklı olmak marifet!

Sevgili gençler; 

Bazılarımıza, bir mesele anlatıldığında veya bir öğüt verildiğinde, “Ben biliyorum!” deyip sahadan çekiliyor. 

Zaten “Biliyorum!” diyen bir şey öğrenemez. Çünkü biliyor!

Ayrıca, “Biliyorum!” demek, aslında bilmiyorum, demektir. 

Neyi biliyoruz ki, matematiğin dört işlemini biliyoruz. Bazı problemleri çözmesini, bazı formülleri biliyoruz. Yeterli midir?

Bilmekten bilmeye fark vardır.

Bilgili olmak değil, ahlâklı olmak marifettir!

Bilmek ayrı, yaşamak ayrı, samimâne, ihlasla yapmak ayrıdır.

Günümüzde her taraftan bilgi akıyor: Kitaplar, dergiler, gazeteler, tv’ler, internet, takvimler… 

Dolayısıyla bilgili olmak çok büyük bir marifet değil.

Önemli olan faydalı bilgi elde etmek, hayırlı sentezler yapmak ve onları yaşamak, pratik hayata geçirmektir. Yani, bildiğiyle amel etmektir. 

Sigaranın zararlarını en iyi kim bilir?

Elcevap: Doktorlar!

Ne tuhaf ve ne yazık ki, yapılan anket ve araştırmalara göre de en çok sigara içen yine doktorlardır. Demek bilmek yetmez.

Şeytan, cinlerin en âlimlerindendi. Meleklere de hocalık etmişti.

Dolayısıyla ahlakî meseleleri bilmek yetmez, uygulamak gerekir. 

Gözümüzün gıdası güzel manzaraları; kulağımızın gıdası güzel sesleri; dilimiz ve midemizin gıdası leziz gıda yiyecek ve içecekleri; ciğerimizin gıdası temiz havayı bulduğumuz gibi, kalbimizin de gıdası imanı, sırat-ı mustakim ahlakını vermeliyiz. 

Okunma Sayısı: 78
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Kur’an Öğrenmeyen Kimse Kalmasın”

    Sebze enflasyonu maaş artışını 5'e katladı

    YSK Başkanı Güven: Yargı süreci sona erdi

    YSK Maltepe ve Büyükçekmece itirazlarını reddetti

    Meral Akşener Başkanlık Divanı'nı topladı

    Binali Yıldırım'dan iptal karar ile ilgili açıklama

    Şırnak'tan acı haber; 1 asker şehit

    Esed Rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırdı; 4 sivil öldü

    ''Her NATO müttefiki hangi savunma ekipmanını alacağına kendisi karar verir''

    AP Türkiye raportörü Piri'den YSK kararina ilişkin açıklama

    İmamoğlu: YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğim

    İstanbul'da seçim 23 Haziran'da

    YSK kararından sonra dolar 6.14 seviyelerine yükseldi

    YSK kararı sonrası CHP MYK olağansütü toplandı

    İstanbul'da seçim yenileniyor

    Venezuela’da sular durulmadı

    Motorin'e 17 kuruş zam

    ''Çözüm bulunmaması ne ABD ne Türkiye ne de NATO için iyi olur''

    Kanser sıralamasında Trakya yine birinci

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Deccal’in yalancı cenneti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Sebze enflasyonu maaş artışını 5'e katladı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dava
    Ersin ACAR

    Ahirzaman sıkıntılarından çıkış yolu
    Risale-i Nur'dan

    Oruçla gelen şefkat, şükür ve yardım
    Nejat EREN

    Mutlu bir hayat için anlamlı nasihatler
    Ahmet BATTAL

    Türkiye “Cumhuriyet Merkez Bankası”
    Faruk ÇAKIR

    Nur menzili, Kastamonu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Harp cephede olur; sivil bölgede değil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.