Hayatımızı kime göre tanzim etmeliyiz?

Aklı başında hiç kimse, “Tuğlaları diziyorum, bakalım ne çıkacak; tahtaları çakıyorum, görelim ne olacak, tohumları tarlaya saçıyorum, bekleyelim, ne bitecek, eşyaları alıyorum, bakalım evin neresine yerleştirilecek?” demez.

Ve hiç kimse, hayatını rastgele yaşayamaz. Her işini mutlâka kafasında da olsa bir plan ve programa göre yapar, yapmaya çalışır.

Hayat programımızı kime göre yapmalıyız?

Ahlâk, kendimiz, çevremizle ilgili münâsebetleri kaidelere bağlayıp düzenlediğine ve hayatın bütününü kapladığına göre, başta anne-babamıza, kardeşlerimize, akrabalarımıza, komşularımıza, arkadaşlarımıza, toplumumuza, insanlığa, hayvanlara ve hatta çevremize (eşyaya) karşı yaklaşım biçimimiz nasıl olmalıdır?

Konuşma ahlâkı, çalışma ahlâkı gibi hayatın sâir safhalarında nasıl bir duruş sergilemeliyiz?

Aile hayatımıza kim yön veriyor, kim yön vermeli?

Yeme-içmede, uyuma, gezme, hatta eğlenmede örneğimiz kim?

Giyim-kuşamda modelimiz kim? Sosyal faaliyetlerimizi kime göre tanzim ediyoruz?

Eğitim hayatımızı kim düzenliyor; muallimimiz kim, önderimiz kim?

Hayat yolculuğunda kılavuzumuz, rehberimiz kim?

Kimin kulu, kimin ümmeti olacağız?

Hayatlarını tam bilemediğimiz, ancak, ahlâk ve fazilet kırıntıları bile bulunmayan felsefecilerin, modacıların, aktörlerin, artistlerin, şarkıcıların, hapçıların, hopçuların mı?

Yoksa hayatının en ince noktalarına kadar bildiğimiz, insanlığın kurtuluşu için çırpınan, gönüllerin sultanı, ahlâkçıların rehberi, hayatında en küçük bir yanlışlığa, olumsuzluğa, sapmaya, hileye, yalana, güvensizliğe, günaha rastlanmayan Resul-i Ekrem Efendimizin mi? (asm)

O’nun (asm) yolundan gidip, doğruluk ve ahlâk için canını, malını feda etmekten çekinmeyen güzide arkadaşları Sahabe-i Kiramı mı takip edeceğiz?

Ve Asr-ı Saadet’i çağlarına taşıyan Tabiin, Tebe-i Tabiin, müçtehid, müceddid, âlim, fazıl kişileri, Allah dostlarını mı örnek alacağız?

Ferd, aile, toplum, milletlerarası barış ve huzur, ancak ahlâkî değerlerle sağlanabilir.