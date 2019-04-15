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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Irkçılık, ittihad-ı İslâma da engeldir

Ali FERŞADOĞLU
15 Nisan 2019, Pazartesi
Millet ve milliyetçilik-6

Asabiyet, etnik köken üstünlüğü taslama, ırkçılık, birleştirici değil ayrıştırıcı, kaynaştırıcı değil, ötekileştirici olduğuna dikkat çeken Bediüzzaman, Müslümanların birlik ve beraberliğini bozan, İttihad-ı İslâmı engelleyen, parçalamaya götüren en önemli unsurlardan birisinin ırkçılık olduğunu şu sözlerle belirtir:

“Frenk illeti tâbir ettiğimiz ırkçılık, unsurculuk fikriyle Avrupa, âlem-i İslâmı parçalamak için içimize bu frenk illetini aşılamış. Fakat bu hastalık ve fikir, gayet zevkli ve câzibedar bir hâlet-i ruhiye verdiği için, pek çok zararları ve tehlikeleri” vardır.” 1 

Osmanlı devletinin parçalanıp tarih sahnesinden silinmesi, Müslümanların tefrikaya düşmeleri, İslâm âleminin parçalanmışlığı, ülkemizdeki anarşı ve PKK terörü vs. bunun en tipik örneklerindendir.

Irkçılık, etnik köken üstünlüğü iddiası, mikro âlemde, şahıs bazında, “Ben farklıyım, sen de farklısın, öyle ise bir araya gelemeyiz!” düşüncesine götürür.

Makro âlemde ise, “Biz daha hayırlıyız, biz üstünüz, biz farklıyız, öyle ise bir araya gelemeyiz!” fasit anlayışını doğurur.

Günümüzde İslâm dünyasında bölünmeler ve cemiyette ayrılıklar artarak devam etmesinin, birlik ve dirlik için elle tutulur bir çalışma ve gayret görülmemesinin sebeplerinden birisi budur.

Oysa ferman-ı ezeli olan Kur’ân’da, “Hepiniz Allah’ın ipine sarılın, bölünüp parçalanmayın” 2 “İhtilâfa düşmeyin; sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz elden gider.” 3 âyetleri mütecaviz düşmanlara, cehalet ve fakirliğe, karşı birlik olmamızı, birlikte mücadele etmemiz emredilir.

Âl-i İmran Sûresi’nde zikredilen “Allah’ın ipinden” maksat “Allah’ın dini”, “Kitabullah”, “İslâm cemaati”, “Allah’ın emri ve dâveti” olduğu Hâzin, Râzî ve sair müfessirlerce de vurgulanır. İnanç ve ideal birliğinden kaynaklanan birliğin ve beraberliğin temelleri “Kitabullah” ve “Sünnet-i Resulullah” olduğu konusunda ittifak vardır. Birlik ve beraberlik şahıslarda ve gruplarda değil, inançta, prensiplerde ve ideallerdedir.

Zira, Peygamberimiz (asm) bir hadis-i şeriflerinde: “Haberiniz olsun ki size iki şey bırakıyorum. Biri Allah’ın kitabıdır. O hablullahtır (Allah’ın ipi). Kim ona uyarsa doğru yolu bulur, kim onu terk ederse sapıklığa düşer. Diğeri ise benim sünnetimdir”4  buyurmuşlardır.

Keza, yüce Allah mü’minlerin inanç ve ahlâkî değerlere sahip olmaktan kaynaklanan inanç birliğinden dolayı “Mü’minler kardeştir” (Hucurat, 49:9) buyurarak, kardeşlik hukukunun gereğini yapmamızı ister.

Dipnotlar: 

1- Emirdağ Lâhikası, Mektub No: 318, s. 746. 2- Âl-i İmran, 3:103. 3- Enfâl Sûresi, 8:46. 4- Müslim, Fedail, 37.

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