"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

Kader adalet eder!

Ali FERŞADOĞLU
13 Kasım 2020, Cuma
Olumsuz duyguların bile cezası peşin! Evet, muhabbet, iyilik, adavet ve hasisliğin karşılıkları peşindir. Dinleyelim duygu ve haslet tabibini:

“Ben kendim, belki yüz defadan fazla tecrübe etmişim ki, bir mü’min kardeşe adavetim vaktinde, o adavetten öyle bir azap çekiyordum, şüphe bırakmıyordu ki, bu seyyieme muaccel (peşin) bir cezadır, çektiriliyor.” (Bediüzzaman, Uhuvvet Risalesi, s. 97)  

Evet bu fıtrî bir İlâhî kanundur. “Haksızlık, zulüm ve adaletsizliğin” cezasının bir kısmını “adalet-i mutlaka” çerçevesinde bu dünyada da peşin görürüz… 

“Senin başına gelen zulümler ve musîbetlerin altında kaderin adaleti var. İnsanlar, senin yapmadığın bir işle sana zulmediyorlar. Fakat kader, senin gizli hatalarına binaen, o musîbet eliyle seni hem terbiye hem hatana kefaret ediyor.” (Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikâsı, s. 173) 

Allah kâinatı “adalet” üzerine bina ettiğini, tanımına bakınca bile anlarız. Zira, bir tanımıyla “Adalet herşeyi yerli yerine koymaktır.” Haksızlık yapan, haksız yere öfkelenen, kalp kıran mutlak adalet çerçevesinde cezasını peşin görür.  

İkincisi, “Adalet, haklı olana hakkını, suçlu olana cezasını vermektir.” 

Esma-i Hüsna’dan birisi “Âdil”, diğeri “Hak”tır. Biz farkına varamazsak da, canlılar ve şuurlular arasında da adalet hükmünü icra ediyor ve herkes bu dünyada da yaptığının karşılığını mutlaka bulur: 

“Meselâ, bir çocuk, eline aldığı bir kuş veya bir sineği öldürse, şeriat-ı fıtriyenin ahkâmından olan hiss-i şefkate muhalefet etmiş olur. İşte bu muhalefetten dolayı düşüp başı kırılırsa müstahak olur. Çünkü, bu musîbet o muhalefete cezadır. Veya dişi bir kaplan, öz evlâtlarına olan şiddet-i şefkat ve himâyeyi nazara almayarak, zavallı ceylânın yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızık yapar. Sonra, bir avcı tarafından öldürülür. İşte, hiss-i şefkat ve himâyeye muhalefet ettiğinden, ceylâna yaptığı aynı musîbete mâruz kalır.” (Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye, s. 64) 

Evet, bu bir fıtrat kanunudur. Hayvanlar arasında fıtrî adalet tecellî ettiği gibi, insanlar arasında da eder. 

Kanun kesin: “Eden bulur!”

Hem bu şaşmaz bir kuraldır: Kader, adalet eder! Gözümüzle görüyor, kulağımızla işitiyoruz: Sineğe yapılan haksızlığı affetmeyen kader, elbette masumlar için de, masumlara zulmedenlere de adalet edecektir! 

Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Maaşlar güncellensin

    Durum ciddî, fakat tedbirler yeterli değil

    Google'ı AB'ye şikayet ettiler

    Libya açıklarında bir göçmen trajedisi daha: 74 kişi öldü

    İsrail'den yeni işgal adımı

    Asgari geçim haddi: 7 bin 625 lira

    'Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor'

    Yunan tankeriyle çarpışmışlardı: Türk balıkçı teknesindeki 5 kişi toprağa verildi

    Markalar ne kadar dijitalleşti?

    Vergi borçları yapılandırılacak

    İstanbul'daki sigara yasağının detayları açıklandı

    AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, koronavirüse yakalandı

    Geçen ay 466 Filistinli gözaltına alındı

    Gaziantep Valiliği önünde şüpheli paket paniği

    Hollanda'da Suudi Arabistan Büyükelçiliğine saldırı düzenlendi

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 52 milyon 441 bini aştı

    Konya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

    Libya'da seçim konusunda anlaşıldı

    İbre seçime dönüyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejimi ekonomiyi de berbat etti
    Ali FERŞADOĞLU

    Kader adalet eder!
    İbrahim ERSOYLU

    Demokrasi mücadelesi ve Demokratlar
    Şükrü BULUT

    Klâsik tarikatlerden cemaatçiliğe…
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur dinsizliğe karşı Kur’ânî bir settir
    Ahmet BATTAL

    Teröriste hakarete beraat paradoksu
    Cevher İLHAN

    “Hukuk olmadan ekonomi de olmaz” derken…
    Faruk ÇAKIR

    Yapmayın, etmeyin
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.