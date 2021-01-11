"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Kur’ân ve kâinatı okumak

Ali FERŞADOĞLU
11 Ocak 2021, Pazartesi
Kur’ân hikmet kitabıdır. Bilim adamları “Hikmet”i şöyle tanımlar: Niyet, plân ve kararda bütün bilimsel verileri kullanarak “optimaliteyi/en yüksek verimi” arama ve bulma süreci olarak tanımlayabiliriz.

Veya aynı kapıya çıkacak şekilde, “hikmeti”, üretim, tüketim, dağıtım, iş organizasyonu, ferdî ve siyasal ilişkiler, ilmî karar ve faaliyetlerde her türlü hevâ, heves, temayül ve kitâbî olmayan gelenekten uzak durarak, objektif, tutarlı, aklî, bilimsel ve rasyonel hareket etme süreci olarak değerlendirebiliriz. 1  

Kur’ân’ın nurlu kelimelerinden olan “hikmet”in, hem fert, hem toplum, hem devlet, hem de genel olarak ümmet ve insanlığa yönelik cepheleri vardır. Aynı şekilde, (ekonomik açıdan bakıldığında) hem üretim, hem dağıtım, hem de tüketime yönelik açılımları vardır. Hikmet kavramı bünyesinde adâlet’i, riyâzet’i, kudsiyyet’i, infak’ı ve mârifet’i de taşıyor.  

“Hikmetli söz mü’minin yitiğidir. Onu nerede bulursa hemen almalıdır” 2 Hadis-i şerifte mealen, “İslâmda iyi bir çığır açan kimse, o güzel çığırın sevabını aldığı gibi onunla amel edenlerin sevaplarını da hiçbir eksiklik olmaksızın alır. Kim de İslâm’da kötü bir çığır açarsa, onun günahı boynuna olduğu gibi, onunla amel edenlerin günahları da boynuna yükler” 3 tarzında edilen ve benzeri yüzlerce teşvik ve ikazına dikkat kesilmek zorundayız. 

Demek, “akıl, hikmet, okumak, tefekkür, düşünmek, ilim” ile “yenilenmek-içtihad”, mü’minler için kâinat çapında bir vüsat taşıyor.  

Bu zaviyeden bakıldığında Kur’ân, kâinatı; mürşid-i Ekrem Efendimiz (asm) Kur’ân ve kâinatı; Sahabe-i Kirâm (ra), Kur’ân, kâinat ve Rasul-i Ekrem’i (asm); peygamber varisleri âlimler, müçtehidler, asfiyalar, müdakkikler, muhakikler Kur’ân, Rasul-i Ekrem (asm), Sahabe-i Kirâm (ra) ve kâinatı “okuyup mütalâa” ettiği ve kendilerini “yeniledikleri”, değişim ve gelişmeleri yakaladıkları müşâhede edilir.  

Ne var ki, Müslümanlar, son üç asırdır, hakikat feyzinden uzaklaştı. Büyük çoğunluğu hâlâ temel kaynak Kur’ân ve Sünnet-i Seniyyeye dönmüyor. En değerli hazineleri olan zamanlarını, boşa akan ırmaklar, nehirler gibi zayi ediyor.

Mürsel-i mutlak olan yüce Rabbimizin Kendisini tanıtmak için Kur’ân ve onun en büyük müfessiri Rasul-i Ekrem’i (asm) göndermiştir. 

Dipnotlar:  

1- İslâm Tarihinin Konjonktürel Değişimi, s. 137. 

2- Tirmizi, İlim, 19.

3- Sünen-i Neseî, Kitabü’z-Zekât, 64.   

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Sahte dindarlığın ahlakı yoktur'

    'Bağımsız medya kuşatma altında'

    Düşen uçakta 3 bebek ve 7 çocuk

    Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

    İzmit’te dergi seferberliği

    AB: Diyalog için hazırız

    'Su kıtlığı gıda güvenliğini tehlikeye sokar'

    Boğaziçi mezunları: Biz de kabul etmiyoruz

    ABD'de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü

    Türkiye'de 9 bin 138 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Yeni yılın ilk kabine toplantısı yarın yapılacak

    Diyarbakır şehidi duâlarla...

    'Sağlık çalışanlarında aşılama başlamalı'

    Gazze'de camiler yeniden ibadete açıldı

    Tahran'da hava kirliliği tehlike arz ediyor

    Hulusi Akar Libyalı mevkidaşı ile görüştü

    Moskova'da Karabağ zirvesi

    Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu aştı

    Kılıçdaroğlu'ndan Gazeteciler Günü mesajı

    Marmara'da yağışlar yüzde 47 azaldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Sahte dindarlığın ahlakı yoktur'
    Süleyman KÖSMENE

    Cami kürsüleri ne ile meşgul?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Galiba roller değişti
    Şükrü BULUT

    Büyük değişimin eşiğinde Risale-i Nur’un yeni paradigmaları…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Liderperest akıllar ne durumda?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ahmet Feyzi Kul Ağabey çok güzel konuşurdu
    Mehmet KARA

    Tartışma yanlış noktadan yapılıyor
    M. Said ZEKİ

    İslâm sadece sizin mi?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın hamallara yaptığı telkinat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.