Kurbanlara acıyan hayvanseverlerin dikkatine

Vejetaryen, etten uzak duranlardır.

Bazıları da “Hayvanlar acı çekiyor! Hem de hayvan haklarına aykırı!” diye yalnızca kurban kesimine itiraz eder. Oysa, mezbahanelerde her gün milyonlarca hayvanın kesilmesine, binlerce kuş ve sair hayvanlarının avlanmasına, karidesleri canlı canlı pişirmesine, İspanya’da boğaların kılıçla boğazlanmasına; hayvanların kıran kırana dövüştürülmesine ses çıkarmıyor!

Hayvanları sevmek, merhamet ile haklarına riâyet etmek, Müslümanların dinî vecibesi. Allah’ın yarattıklarını, yaratandan ötürü sevmek ve hoş görmek zorunda. Zira, hayvanların güç, kuvvet, yük taşıma dahil, et, süt, yâni tepeden tırnağa her şeylerinden istifâde ederken; onların Allah’ın birer mûnis mahlukları olduğununu düşünerek yaklaşmalıdır. “Cenab-ı Hakim-i Rahim, o gaybı onlara bildermemekle onları hadsiz elemlerden kurtarmış. Hatta kesilmek için yatırılan bir tavuk, hiçbir elem ve hüzün hissetmez. Bıçak kestiği vakit hissetmek ister, fakat o his gider, o elemdende kurtular.” (Gençlik Rehberi, Nisan-2018, s. 29.)

2018’de laboratuvar ortamında yapılan çalışma ve araştırma sonucu: “Helal kesimde hayvanların acı ve ağrı hissettiklerine dair çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Biz bu konuyu aydınlatmak için Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Gürbüz Aksoy, Prof Dr. Faruk Süzergöz, Araşt. Görev. Pelin Fatoş Polat ekibimle birlikte aydınlatmak üzere bilimsel bir çalışma yaptık. Kesimden önce ve kesimden sonra vücut tarafından üretilen ağrı kesici hormon olan Beta-endorfin’in dört misline kadar arttığını tesbit ettik. Yani, vücüt, özellikle beyinde Beta-endorfin denen bir hormon üretiyor. Bu ağrı kesici ve sakinleştirici bir hormondur. Morfinden 30-40 misli daha etkilidir. Vücudun bunu üretmesi hayvanlar için olumlu bir mekanizmadırHayvan kesimlerinden önce ve kesimden sonraki farka baktığımızda dört misli kadar arttığını görüyoruz. Yani hayvanların bu hormon vasıtasıyla sakinleştiğini, rahatladığını, helal kesim uygulanan hayvanlarda ağrı ve ızdırap hali olmadığını tesbit etmiş bulunuyoruz. AB ülkeleri tabanca ve şoklama ile kesim uyguluyorlar. (..) Halbuki bizim helal kesimde hayvan hem acı duymuyor, çünkü Beta-endorfin ağrı kesici dört misline kadar yükseldiğini tesbit ettik. Hem ızdırap çekmiyor, hem de beyin tahrip olmadığı için tertemiz ve sağlıklı olarak sunulmuş oluyor.” (Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Gürbüz Aksoy, Prof Dr. Faruk Süzergöz, Araşt. Görev. Pelin Fatoş Polat)