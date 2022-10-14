"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

“Masa ve duvarlarla konuşun!” diyeceğinize “Allah ile konuşun!” desenize…

Ali FERŞADOĞLU
14 Ekim 2022, Cuma
Psikiyatrist ve psikologlar başta olmak üzere tıpçılar huzur ve mutluluk için şu tavsiyelerde de bulunuyor: “Çok şeyi düşünmeyin; kendinizi tek bir noktaya, bir hobiye odaklayın! Masa, hatta duvarla konuşun! Günde en az yarım saat, 45 dakika yürüyün.”

Aslında huzur, Huzur’da! Zira, bu ve benzeri birçok ilmi, tıbbi tavsiye ve hareket namazın içinde vardır.  

Ki, İngiliz Tıp Kurumu, depresyon ve ona bağlı hastalıklardan korunmak için, “Bedenen ve zihnen faaliyetlerinizi sürdürün, ‘namazdan’ faydalanın” (Çağımızın Büyük Sağlık Sorunu: Depresyon, İnk. Kitabevi, 1990, s. 135) tavsiyesinde bulunur. Beyin en verimli 03:00-05 arası çalışır. (Teheccüt ve Sabah namazları)

Zamanı kullanma sanatı ve programlanma bizzat uygulamayla öğretilir. Namaz, işkoliklik bağımlılığını da önler. İki vakit ortasında biriken problem, sıkıntı, endişe, korku, yani, aşırı stresten koparıp lahuti, mana alemlerinde seyahat ettirir. 

Cemaatle namaz ve sair toplu ibâdetler, farklı kültür âile ve çevrelerde yetişen insanları bir araya getirip, aynı gaye ve hedef etrafında motive eder, kaynaştırır; bilgi ve kültür alışverişlerine zemin hazırlar. Bugün, Batı’yı saran ve yaşlıların sürüklendiği “yalnızlık ve intihar” salgınını önler. 

“İnsan, İslamiyet sayesinde, ibadet saikasıyla bütün Müslümanlara karşı sabit bir münasebet peyda eder ve kavi bir irtibat ve bağlılık elde eder. Bunlar ise, sarsılmaz bir uhuvvete, hakiki bir muhabbete sebep olur. Zaten heyet-i içtimaiyenin kemaline ve terakkisine ilk ve en birinci basamaklar, uhuvvetle muhabbettir.” (İşâratü’l-İ’câz, Enstitü/internet, s. 142.) 

Ama biz namazı, yalnız Allah emrettiği için kılarız. Kim bu faydaları görmek için tatlı uykusunu terk edip sabah namazına kalkar? Ki, “İbadetin ruhu, ihlastır. İhlas ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır.” (Age) Ancak, Hakim-i mutlak olan Allah tekvini âryetleri olan sebze-meyve, hava ve sair unsurlara yüzlerce vitamin ve fayda yerleştirdiği gibi, elbette namaz ve sair ibadetlere de binlerce maddi-mârnevi vitamin yüklemiştir! “Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötü ve uygunsuz tüm davranışlardan alıkoyar…” (Ankebût Suresi, 45.) Tabii ki, ihlâs ile, ta’dil-i erkân ile kılınan namaz!.. 

Okunma Sayısı: 121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokraside daha da geriye gittik

    Eczacılar eylemde ısrarlı

    YouTube siz bir video izlemeden önce neler yapıyor?

    Batık kredi kartı sayısı ikiye katlandı

    Yolsuzluğu kim arttırdı?

    Faiz 2018’de şahlanışa geçti

    'Yırtık giyerim'

    İlk 500’de sadece 3 üniversitemiz var

    Dünyada % 4,Türkiye’de % 92 arttı

    Devlet hastaneleri tıkandı

    10 yıl sonra elektrikli uçaklarla uçacağız

    BM: Afrika en ciddi gıda kriziyle karşı karşıya

    Şehit Uzman Çavuş İbrahim Han dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

    Dışişleri'nden ABD'ye tepki: Temelsiz iddia ve ithamlar içeren bu kararnameyi kınıyoruz

    Kanun çıkmadan yasağı başladı

    Tamamen çevreci bir gemi: Enerjisini denizden alacak

    Dünyada ve ABD'de yeni gündem: Biden'ın tehlikeli "nükleer" gafı

    'Mayınları temizlemek için 30 yıl ve 25 milyar dolar gerekiyor'

    Fransa’daki büyük greve nükleer santraller çalışanları da katıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sansür dayatması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    YouTube siz bir video izlemeden önce neler yapıyor?
    Cevher İLHAN

    Yolsuzluğun, rüşvetin itirafı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nizâm-ı Ceditten Sekbân-ı Cedide
    Dr. Cenap Özkara

    Lacivert renk ve Said Nursî
    Faruk ÇAKIR

    Okumuyorsunuz, bari dinleyin!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim Aktaşcı

    İkiyüz(lü) Onaltı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Masa ve duvarlarla konuşun!” diyeceğinize “Allah ile konuşun!” desenize…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.