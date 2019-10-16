"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Mülkî ve melekûtî bakış nedir? (2)

Ali FERŞADOĞLU
16 Ekim 2019, Çarşamba
Bu açıdan bakıldığında hayvanlar mülk, insanlar melekût boyutundadır.

Eğer, insan da hayvan gibi yer, içer, hiçbir şeyin farkına varmazsa Mün’im-i Hakikîye yani, hakikî nimeti verene teşekkür etmezse, mülk boyutunda dolanıyor demektir. Çünkü insana takılan cihazlar ve duygular, yediği gıdaların ihtiva ettiği vitamin değerlerinin farkında olabilmesini sağlar. İnsan bu “insanî” cihazların “kimin ihsanı/ikramı” olduğunu da anlayabilir. 

Mülk dairesinde “nesnelerin, hadiselerin ve sebeplerin” manalarını “melekût” yüzlerinde buluruz. Melekût, nimete bakıldığı zaman Mün’im’i, yani nimeti vereni, sanata bakıldığı zaman Sâni’yi, sebepler gözlendiğinde hakikî tesir sahibini, Allah’ı zihne getirmektir. Bu, sanattan sanatkârı, fiilden faili, ikramdan ikram edeni gören gerçek bir bakıştır. 

Meselâ güneşe maddî gözlük ve mülk gözüyle bakan felsefeci “Güneş büyük bir ateştir. Dünya ile gezegenler, ondan uçan parçalardır; çekimle güneşe bağlı kalarak yörüngelerinde hareket ediyorlar” der. 

Melekût gözlüğüyle bakan Kur’ân, “Güneşi sizin için kandil yapmıştır.” 1 der. Böylece Esma-i Hüsna’nın (Allah’ın güzel isimlerinin) yansımalarına bakmak için bir pencere açar ve iç yüzünü göstererek ondaki nimetleri dikkate verir. 

Bediüzzaman, varlığa melekût gözüyle baktırır; şöyle ki: Bak, peygamberlere, âlimlere, eşine, kardeşine, akrabalarına, insanlara... Onları O’nun hesabına sev! 

Bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara... Yerdeki bütün taşların ve madenlerin çeşitlerine bak... Çiçeklere, meyvelere bak... Kuşlara bak... Bulutlara bak... Göğe bak… Gök içinde hadsiz kütlelerden yalnız kamere dikkat et.

Işıktan tut, ta kamere (aya) kadar saydığımız bütün unsurlar, gayet geniş bir tarzda ve büyük bir ölçüde bir pencere açar, varlığı mutlak gerekli olan Allah’ın birliğini, kudretini ve saltanatının büyüklüğünü gösterir, ilân ederler. 2 

İşte, melekûtî gözlüğü takan insan mülk âleminin kıskaçlarından kurtulup, melekûtî âlemlere seyahat ederek Muhammedî (asm) bakışı kazanır, huzur ve mutluluğu yakalar.

Dipnotlar: 

1- Nûh Sûresi, 16.

2- Bediüzzaman, Sözler, s. 613.

Okunma Sayısı: 84
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şam’la görüşün ki Suriye bölünmesin

    Pompeo ve Pence Türkiye'ye geliyor

    ABD Dışişleri Bakanlığından 'Barış Pınarı' açıklaması

    UEFA'dan asker selamına soruşturma

    Hulusi Akar, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

    İspanya Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

    NATO ve İngiltere'den 'Suriye'deki operasyon sona ersin' çağrısı

    Suriye ordusu Menbiç kırsalında mevzileniyor

    'Türkiye NATO'da kalmalı'

    YPG/PKK'dan hain saldırı: 6 sivil öldü

    Terörün hedefi siviller

    Volkswagen, Manisa yatırımını erteledi

    İşsizlikte artış büyüyor

    1 asker şehit düştü

    ABD öncülüğündeki koalisyon Sözcüsü: Münbiç'ten çekildik

    ''Bugün ortalama 0,9 derece dünyanın sıcaklığı artmış durumda''

    Tarihi bir başarının eşiğindeler...

    Türk Konseyinden 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

    Merkezi yönetim bütçesi 85,8 milyar lira açık verdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Gizli anayasa” ile yola devam
    Ahmet BATTAL

    Kim tutar Akıncı’yı Kıbrıs’ta?
    Genel

    Şam’la görüşün ki Suriye bölünmesin
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ankara ile Şâm’ın Adana Mutabakatı
    Cevher İLHAN

    Harekâtın istifhamları sürüyor…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Dışarda çalışmayan anne işsiz midir?
    Süleyman KÖSMENE

    Bu hizmette ene’lerin ehemmiyeti yoktur
    Faruk ÇAKIR

    AB üyeliği ne kazandırır?
    Risale-i Nur'dan

    Her şey, kanun-u kader-i İlâhî ile cereyan ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.