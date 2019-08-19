Müteşabih sıfatları anlamak (2)

Kabza: Kabza, tutulan yer, el, avuç içi, tutmak manasında olan bu sıfat da mülk, sahip, tasarruf etmek anlamında tevil edilmiştir. Kur’ân’da meal olarak, “Allah’ı hakkıyla taktir edemediler. Oysa dünya tamamiyle kıyamet gününde O’nun kabzasıdır.” 10 şeklinde geçer.

Bediüzzaman bu müteşabih sıfatı, “kabza-i tasarruf/tasarruf eli, kabza-i rububiyet/terbiye eli, kabza-i tedbir ve terbiye/yönetme ve terbiye etme” 11 tevil ederek kullanır.

Rahmet: Acımak, şefkat etmek, kalp inceliği göstermek anlamında olan rahmeti Bediüzzaman müteşabih sıfatlardan sayar. 12

Bütün isim ve sıfatların olduğu gibi, rahmet sıfatının da kaynağı Kur’ân’dır: Ya Allah’ın size fazlı ve rahmeti bulunmasa, Allah Tevvab ve Nakim olmasa idi!..” 13

Rahmet, aynı zamanda nimetlere de yansır. Meselâ, zehirli bir böceğin eliyle balı, mikroplar eliyle yere düşen artıkların temizlenmesi, azot haline getirilip gıda olarak toprağa verilmesi de rahmetin bir tecellisidir.

Gazap: Sözlükler gazabı; öfkelenmek, kızmak, celâllenmek, sinirlenmek şeklinde anlamlandırır. Kur’ân’da ise Cenab-ı Hakk’ın müteşabih bir sıfatı olarak kullanılır. Bir âyette, “Ey iman edenler! Allah’ın gazabına uğramış bir milleti dost edinmeyin” 14 geçen bu sıfat; Nahl, 106; Mücadele 14 ve Fatiha Sûresi’nin son âyetinde de geçer.

Nübüvvet müessesesinin karşısında yer almış Firavun, Ad, Semud gibi şirkin çirkefine girmiş olanlar olduğu gibi, günümüz sapıtmış bütün seküler felsefe taraftarları da gazap edilmişler kategorisinde sayılır. 15

Suret: Hiç şüphesiz sözlüklerde “resim, şekil, biçim, görünüş, hal, tasvir, kılık, tarz” anlamları verilen sureti, Cenab-ı Hak için kullanılamaz. Çünkü, o maddeden münezzeh olduğu gibi, şekilden de uzaktır.

Ancak, bir hadis-i şerifte, “Allah’ın insanı Rahman sûretinde yarattığı ifade edilir. Bunu yanlış anlayan ehl-i aşk ve istiğrak, insan simasını Raman sûretinde yorumlamıştır. Bu, sağlıklı bir itikat biçimi değildir.

Ancak, bu hadiste, insanın Rahman isminin cilvelerini tamamıyla gösterdiği anlatılır. Nasıl ki, kâinatta binbir isminin tezahüriyle Rahman ismi tecelli eder. Kâinatın bir minyatürü olan insan da, kâinattan özetlendiğine göre, orada yansıyan Rahman ismin özellikleri, insanda da tezahür etmiştir.

Bunlara ilâve olarak, ayn/göz, yardım; cenb/yan, Allah’ın emri; kurb/yaklaşmak, affetmek, kurbiyet, rahmet gibi anlamları olan daha birçok müteşabih sıfatlar vardır. Bunların da gerçek anlamını Allah bilir.

Dipnotlar:

10. A.g.e., Zümer, 67. 11. Sözler, s. 273, 555; Mektubat, s. 225. 12. İşaratü’l-İ’caz, s. 22. 13. Kur’ân, Nur, 10. 14. a.g.e., Mümtehine, 13. 15. Şuâlar, s. 534; İşaratü’l-İcaz, s. 32.