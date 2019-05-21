Ne bekliyorsunuz Allah aşkına!

Anne-baba olarak çocuğunuzu doktora götürdünüz-Allah onu ve hepimizin çocuklarını muhafaza etsin-dese ki: “Çocuğunuzda ağır bir hastalık teşhisi koyduk. Uzun tedavi seansları uygulayacağız. Ancak, çok pahalı bir tedavi metodu; bilgininiz olsun!”

Ne cevap verirsiniz?

“Önemli değil, doktor bey, evimi, arabamı, malımı, mülkümü satarım onun için!”

Allah sizin ve bizim çocuklarımızı muhafaza etsin; çocuğunuzun kulakları sağırlaştı; tedavi için her türlü masrafa katlanmaz mısınız?

Çocuğunuzun gözlerine perde indi; hiçbir şey göremiyor; tedavi için her türlü masrafa katlanmaz mısınız?

Çocuğunuzun kalbi delindi; tedavi için her türlü masrafa katlanmaz mısınız?

Uzatmayalım, her uzuv için böyle düşününüz! Her türlü masraf, eziyete katlanmaz, fedakarcasına koşuşturmaz mıydınız?

İnternet bağımlılığı uyuşturucu bağımlılığı gibi bir hastalık diyor uzmanlar. Çocuklarımız sağırlaştı, hakikatleri duymuyor. Çocuklarımızın gözlerine perde inmiş, hakikatleri göremiyor.

Çocuklarımızın kalbi delinmiş, şiddet yanlısı olmuş. Çocuklarımız kimseye karşı merhamet hissetmiyor. Üstelik, bu hastalıklar hem dünyevi hayatımızı, hem ebedi hayatımızı mahvediyor!

Deccalizmin/Süfyanizmin şubeleri “ifsa komiteleri” Üstadın ifadesiyle “sihirbaz diplomatlar”, siyasetçiler çocuklarımızı bizden çalıyor.

“Mamehuran hırsızları” siyaset ve iktidar cazibedar gücüyle çocuklarımıza tuzak kuruyor. Ne bekliyorsunuz Allahaşkına, ne bekliyoruz Allah aşkına!

“Siz göçersiniz. Göçerin malı koyundur; o işi bilirsiniz. Şimdi herbiriniz, bazı koyunları bir çobanın uhdesine vermişsiniz. Halbuki çoban tembel ve muavini kayıtsız, köpekleri değersizdir. Tamamıyla ona itimat etseniz, rahatla evlerinizde yatsanız, biçare koyunları müstebit kurtlar ve hırsızlar ve belâlar içinde bıraksanız daha mı iyidir; yoksa onun adem-i kifayetini bilmekle nevm-i gafleti terk edip, hanesinden her biri bir kahraman gibi koşsun, koyunların etrafında halka tutup, bir çobana bedel bin muhafız olmakla, hiçbir kurt ve hırsız cesaret etmesin, daha mı iyidir?” (Bediüzzaman Said Nursî, Münazarat, s. 45-46.)

Yani, yalnızca işi “çobanlara/yöneticilere/yardımcılarına” havale edip seyretmeyeceğiz. Her birimiz “bir kahraman gibi çocukların, toplumun etrafında halka tutup ‘kurt’lara karşı çocuklarımızı koruyacağız.

Ne bekliyorsunuz Allahaşkına, ne bekliyoruz Allah aşkına!