Tereddütlere mahal yok

CHP ile ilgili yazı ve videolarımız üzerine arayan kadim ve müdakkik bir okuyucumuz, “Zihinlerdeki tereddütleri gidermek için şu soruları cevaplandırmamız gerekir: “Bu iktidar hürriyetçi, adil olmadığı, müstebit olduğu için mutlaka gitmeli.

Ama, yerine gelecek olan koltuk tatlı gelir ve cayarsa ne olacak? Üstad ‘bu millet CHP’yi kendi ihtiyarıyla katiyyen iktidara getirmeyecek’ diyor. HDP gibi bir partinin Millet İttifakına destek vermesi endişe verici…”

“Meşrûtiyet (demokrasi, parlamenter sistemle yönetim) hâkimiyet-i millettir… Umum akvamın sebeb-i saadetidir (toplumların mutluluk sebebidir); siz de saadete gideceksiniz. Bütün eşvak ve hissiyât-ı âliyeyi (şevk ve ulvi duyguları) uyandırır; uyku bes, siz de uyanınız. İnsanı hayvanlıktan kurtarır; siz de tam insan olunuz. (Hür iradenizi ortaya koyunuz, güdülmeyiniz!) İslâmiyetin bahtını, Asya’nın taliini açacaktır. Size müjde.” (Beyanat ve Tenvirler, s. 47.)

Ve “İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet (padişah, kral, sultanın başkanlığındaki parlamenter sistem, meşveret, demokrasi), adalet ve Şeriattır.” (Divan-ı Harb-i Örfî, s. 23.) Bu iktidar, başka kusurları bir yana, kesinlikle demokrat, hürriyetçi değil, müstebittir; kesinlikle desteklenemez!

Millet İttifakı’nın varoluş sebebi ise, tek kişiye, istibdata dayalı ucube cumurbaşkanlığı, riyaset-i şahsiyeye son vermek; hürriyet, adalet, demokrasi, güçlendirilmiş parlamenter sistemi ihyadır. CHP de adalet, demokrasi hukuk diyor, rahmetli Demirel’in her fırsatta tekrarladığı gibi, “hür Meclis, hür yargı, hür siyaset, hür üniversite, hür medya, hür basın” diyor. (Demek eski CHP değildir!) Hepsi madde madde altına imza attı. Dolayısıyla iktidara gelen CHP değil, Millet İttifakı’dır.

Birisi bu imza attığı sözlerden vaz geçerse, diğerleri onu kontrol eder, yola getirir. Bu da olmazsa, “ehlü’l hal ve’lakd” olarak vatandaş müdahil olur. Bir İslâm âmme hukuku terimi olan “ehlü’l hal ve’lakd”; devleti idare eden yöneticileri seçme ve gerektiğinde onu azletme yetkisine sahip olanlardır. Müstebit, beceriksiz, zalim ve yanlış yapan yöneticileri meşru, yollarla alaşağı etmek vazife, mecburiyet, vecibe, hatta mükellefiyettir. Kaldı ki, milletvekili seçimlerinde herkes kendi partisine oy verecektir.

HDP’ye gelince, iktidar olarak da hukuken, kanunen, örfen hiçbir sakınca görmeyip seçime, Meclise girmesine izin vermiş, Hazine yardımı yapıyor. Öyle ise, Millet İttifakı’nı desteklemesinde kim ne beis görüyor ki!