"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ümitleri bitirdi, hayalleri yıktı!

Ali FERŞADOĞLU
24 Eylül 2022, Cumartesi
Gördünüz mü STK’ları (sivil toplum örgütleri), cemaatler, dindarlar, gazeteciler, sanayiciler, çiftçiler, emeklileri hepsi büyük ümitler bağlayarak, beklentiler içine girerek “AKP, RTE!” diye tempo tutuyordu.

Biz ise; kurulmaya çalışıldığı 2000’lerden itibaren günümüze hep itiraz ede geldik? Çünkü, elimizde şöyle aldatmaz ölçüler, kprensipler stratejiler vardı: “Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede (insanlığın sosyal hayatında) bir çığır açan, eğer kâinattaki kanun-u fıtrata (yaratılış kanununa) muvafık hareket etmezse, hayırlı işlerde ve terakkîde muvaffak olamaz. Bütün hareketi şer ve tahrip hesabına geçer.” (Lem’alar, s. 174.)   

“Tevfik isterseniz, kavânin-i âdetullaha tevfik-i hareket ediniz. Yoksa tevfiksizlik ile cevab-ı red alacaksınız…” (Bediüzzaman, Hutbe-i Şâmiye, Enstitü/internet, s. 89.) 

“Dünyada en büyük ahmak odur ki” müstebitlerden, “28 Şubat ve Perinçek zihniyetiyle” birlikte çalışanlardan hayırlı bir netice beklesin! Hayırlı icraatlar isteyenler, şuna da dikkat etmeli:  

Nitekim, din dahil mukaddes bütün değerleri alet etmiş, dinin ve dindarlığın içini boşaltmış; kitlelere “din bu ise, dindarlık bu ise!..” dedirtmiş. Dinin, dindarlığın içini boşaltmak üzere kurgulanmış! 

“Asıl, Şeriatın meslek-i hakikisi, hakikat-ı Meşrutiyet-i meşruadır. Demek Meşrutiyeti, delâil-i şer’iye (şeriatın delilleriyle) ile kabul ettim. Başka medeniyetçiler gibi taklîdî ve hilâf-ı Şeriat (şeriata aykırı) telâkki etmedim. Ve Şeriatı rüşvet vermedim. (Divan-ı Harb-i Örfî, Enstitü/internet, s. 22.) 

Fakat, meşru (kanunun, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, haklı, hukuki), hakikî meşrûtiyetin müsemmasına ahd ü peyman (ismine söz verip yemin) ettiğimden, istibdat (baskı, despotizm) ne şekilde olursa olsun, meşrûtiyet libası (parlamenter sistem, demokrasi elbisesi) giysin ve ismini taksın; rast gelsem sille vuracağım.” (Divan-ı Harb-i Örfî, s. 40.) 

“Meşrûtiyet ile sû-i istimâlâtın ekser yolları münsed (setlenmiş, kapalı); istibdatta ise açık” olduğunu anlarlarsa (Bediüzzaman, Münazarat, Enstitü/internet, s. 39.), 

“Reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler” hal-i rezilanesini görüp akıl ve mallarını kurtardıklarında (Tarihçe-i Hayat, s. 77-78.) kurtuluşa ereceklerdir. Ve illa enselerinde boza pişirilmeye devam edilecektir! 

Okunma Sayısı: 105
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dar gelirli nasıl ev alsın

    Millet Bahçelerine harcadığını afetzedelere harcamadı

    Küresel refahta diplerdeyiz

    Her ay 138 bin 243 kişi işsiz kalıyor

    Eczacılar 16 Ekim’de miting yapacak

    Guterres: Rusya’ya soruşturma açılsın

    Gıda fiyatları dünyada %12, Türkiye’de %511 arttı

    Hepimiz bir başkasının gözünde ötekiyiz

    Rusya, Müslümanları askere çağırıyor

    Hani faize karşılardı?

    İzmir Türk-İş’ten Yeni Asya’ya ziyaret

    Eğitim giderleri çok yükseldi - Aileler çok zorlanıyor

    Gıda fiyatları dizginlenemedi - Geçen yıl 100 lira ödediğimize bu yıl 279 lira ödüyoruz

    “Anne, savaş istemiyorum”

    Kur’ân’ı güzel okudular

    Pakistan şimdi de sel sonrası hastalıklarla mücadele ediyor: 324 kişi öldü

    8 ayda 500 bin kişiyi ağırladı

    'EYT ile ilgili bir çözüm aşamasına geldik'

    Sınır hattında yakaladılar

    Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'ya fırtına uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    TOKİ ve betonlaşma
    Ali FERŞADOĞLU

    Ümitleri bitirdi, hayalleri yıktı!
    Ahmet BATTAL

    Sahibinin sesi Elazığ’da
    Cenk ÇALIK

    İhlas Risalesi’ni okurken
    Muhammet ÖRTLEK

    Rusya işgalinde yeni evre
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Küresel refahta diplerdeyiz
    Risale-i Nur'dan

    Şeriat, adaleti ve hakikî hürriyeti câmi’dir
    İlimdar Kaya

    Yeni Asya ve Demokratlar mağdurların sığınma limanıdır
    Ramazan Çalışan

    Allah’ı hatırla

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.