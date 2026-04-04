"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Son nefesi vermeden

Ali HAKKOYMAZ
04 Nisan 2026, Cumartesi
Kendimi duyamıyorum. Etraf çok gürültülü... Kendi kendime kalamıyorum.

O haber, bu tantana; yaşamayı unutturuyorlar; duydun mu? 

Şunun şurasında misafirliğimin farkında olmak gibi bir işim var. Burası, bugün var; yarın yok. 

Gökyüzüne bakmak, çiçekleri okşamak, hayatı koklamak, her dem kendimi yoklamak istiyorum.

Aman Allah'ım... 

Sen misin esma okumak isteyen? Sen misin insanlığını yaşamak için çaba gösteren? Vay, vay, vay!

Aklını, kalbini çekiştirip duruyorlar.

Bakın; bu işler biteceğe benzemiyor. Kendinize bir dünya kurun. 

Kendi hayatını hiçe sayıp yaşamayı unutan ve unutturan gevezelerden, zaman çalıcılardan, "klasik" haberlerden, ahkâm kesicilerden, hayatı karartanlardan, sadece bu dünyayı görenlerden, çok bilmişlerden, enaniyet küplerinden, her dönem karşınıza çıkan tiplerden, yalaşık bulaşıklardan, yalancılardan, mevsimlerin gelip gittiğini görmeyenlerden, cimrilerden, asık yüzlülerden, ben bencilerden, -neyse işte o den, den, denlerden yani bu tuzaklardan- uzak durmanız menfaatiniz icabıdır

Bu hayat emanet... 

Tek seferlik... 

Öyle şakaya, “faka basmaya,” her söze kulak asmaya gelmez. 

Sahi, biz bu dünyaya niye gönderildikti?! Hıı?! Bu paha biçilmez varlığımızı abuk sabuk zamanlarda, mekânlarda öldürelim diye mi! 

Son nefesi vermeden... her nefesimizin sonsuz hazine olduğunu bilmenin keyfine ulaşmak var ya… Ve bu vuslatçılar o kadar az ki… Kendine uzaklar kimin, neyin vuslatında olur ki…

Bu yazdıklarımı duymaya önce ve bizzat bu fakir her ân (bunlara) uymaya kendim (şahsen) o kadar muhtacım ki... 

Sonsuz güzelliklere yönelmem için dualarınızı beklediğimi de -hazır sırası gelmişken- ileteyim.

Okunma Sayısı: 728
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Müjdat Bayar

    4.04.2026 07:57:28

    Allah için sizi seviyorum. Rabb'im ömrünüze bereket versin.

Tavizsiz bir dik duruşun adı: Mehmet Kutlular - Vefatının 5. yılında rahmetle yâd ediyoruz

Trump, İran'a tanıdığı süreyi uzattı

Fenerbahçe, 1 maç eksiği olan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde

Oyun oynarken çamura saplandılar

"Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa Babu'l Mendeb Boğazı'nı da kapatılabiliriz"

"Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız"

Akdeniz'de düzensiz göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayboldu

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

"Üzerlerine kıyametin kopmasına 48 saat kaldı"

Irak’taki petrol depolarına İHA saldırısı

İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotu da kurtarıldı

Mültecilere güvenli yollar açın

Prof. Dr. Hatemi, dualarla uğurlandı

On binlerce kişi Trump ve yönetimini protesto etti

TÜİK, pazara çıksın

İran'dan Guterres ile BM Güvenlik Konseyi'ne mektup

Bir yanda açlık, diğer yanda israf var

Yüzde 11’lik zammı ilk 90 günde enflasyon yuttu

Vatandaşın banka borçları artıyor

