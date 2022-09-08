Bugün de bir değişik olsun istedim.

Üstadımızın da zaman zaman temas ettiği, hatta eserlerinde iktibas ettiği şiir, seslerin, ritimlerin, âhenklerin kaynaşmasıyla hisleri, intibaları, heyecanları güçlü bir şekilde anlatma şekli ve sanatı; bu yolla meydana getirilmiş edebî eserdir.

Diğer bir ifade edişle, “Şiir, kalbe gelen bir hadisenin lisan hâlinde tecelli edilişidir; hissin birden bire lisan oluşu ve lisan hâlinde kalışıdır.”1

Mehmet Akif ise;

“Şi’r için “göz yaşı” derler, onu bilmem, yalnız,

“Aczimin giryesidir bence bütün âsârım”2 diyor.

Bendeniz de, sizler için; billassa, Genç Nur Talebesi kardeşlerimiz için 2017 yılında kaleme aldığım ve belki bir gün onlara “marş” olur diye ümit ettiğim nâçiz bir şiirini paylaşacağım.

Arz ederim:

EL ELE

Elimizde nûr-u Kur’an; düştük yola, yılmadan

Yürüyelim hep beraber bu yolda, yorulmadan

Tavzif etmiş, Sübhanımız, bizi kutlu yolunda

Hizmet bitmez, nurculukta; ömürler son bulmadan

Cehâletin yarasına, nûr’u merhem yapalım

Tökezleyip düşenlerin ellerinden tutalım

Bir şûle ki huzmeleri, yerde, zulmeti yardı

Hak dâvâsı, nûr sevdâsı bütün cihanı sardı

Nûra meftun gönüllerle, hizmet ehli erlerle

Sadakatli sinelerle, kervan menzile vardı

Yolumuzdan dönemeyiz; hâdimiz biz, hepimiz

Rabbimizin kelâmını, ilân etmek, cehdimiz

Çağırıyor, Rabb-i rahîm, Cennetine bizleri

Durmak, asla yakışmıyor; her gün daha ileri

Koşmalıdır, tullab-ı nûr; nûr-u Kur’ân yolunda

Efendimiz müjdeliyor gençler, bakın, sizleri

Tutsun eller, ellerini; kardeşiz biz, hepimiz

Okudukça, Risaleyi, artıyor bak şevkimiz.

Dipnotlar:

1- Yahya Kemal Beyatlı, Edebiyata Dâir, 48.

2- Mehmet Akif Ersoy, Safahat, 5, İnkilap ve Aka,