"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Elimizde Nûr-u Kur’an

Ali Rıza AYDIN
08 Eylül 2022, Perşembe
Bugün de bir değişik olsun istedim.

Üstadımızın da zaman zaman temas ettiği, hatta eserlerinde iktibas ettiği şiir, seslerin, ritimlerin, âhenklerin kaynaşmasıyla hisleri, intibaları, heyecanları güçlü bir şekilde anlatma şekli ve sanatı; bu yolla meydana getirilmiş edebî eserdir. 

Diğer bir ifade edişle, “Şiir, kalbe gelen bir hadisenin lisan hâlinde tecelli edilişidir; hissin birden bire lisan oluşu ve lisan hâlinde kalışıdır.”1 

Mehmet Akif ise; 

“Şi’r için “göz yaşı” derler, onu bilmem, yalnız, 

“Aczimin giryesidir bence bütün âsârım”2 diyor. 

Bendeniz de, sizler için; billassa, Genç Nur Talebesi kardeşlerimiz için 2017 yılında kaleme aldığım ve belki bir gün onlara “marş” olur diye ümit ettiğim nâçiz bir şiirini paylaşacağım.  

Arz ederim: 

 

EL ELE  

Elimizde nûr-u Kur’an; düştük yola, yılmadan  

Yürüyelim hep beraber bu yolda, yorulmadan  

Tavzif etmiş, Sübhanımız, bizi kutlu yolunda  

Hizmet bitmez, nurculukta; ömürler son bulmadan 

 

Cehâletin yarasına, nûr’u merhem yapalım   

Tökezleyip düşenlerin ellerinden tutalım    

 Bir şûle ki huzmeleri, yerde, zulmeti yardı 

Hak dâvâsı, nûr sevdâsı bütün cihanı sardı  

Nûra meftun gönüllerle, hizmet ehli erlerle  

Sadakatli sinelerle, kervan menzile vardı  

 

Yolumuzdan dönemeyiz; hâdimiz biz, hepimiz   

Rabbimizin kelâmını, ilân etmek, cehdimiz    

 

Çağırıyor, Rabb-i rahîm, Cennetine bizleri  

Durmak, asla yakışmıyor; her gün daha ileri  

Koşmalıdır, tullab-ı nûr; nûr-u Kur’ân yolunda  

Efendimiz müjdeliyor gençler, bakın, sizleri   

 

Tutsun eller, ellerini; kardeşiz biz, hepimiz  

Okudukça, Risaleyi, artıyor bak şevkimiz. 

 

Dipnotlar: 

1- Yahya Kemal Beyatlı, Edebiyata Dâir, 48. 

2- Mehmet Akif Ersoy, Safahat, 5, İnkilap ve Aka,

Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomide alarm zilleri

    DSÖ: Koronavirüs ve maymun çiçeği vakalarında düşüş gözlemlendi

    AİHM’den 230 ihlal kararı daha

    İktidar eriyor, muhalefet duruyor

    1+1’lerin kirası 5 bin TL’ye yaklaştı

    Halkın enflasyon yüzde 176

    “Balık tezgahında kırtasiye satıyor”

    Fındığa sahip çıkılmalı

    Kudüs için “ortak eylem” kararı

    Gözümüzü boyayıp ceplerini doldurmuşlar

    Orman yağmasına iptal davası

    Bosna Hersek, Kıbrıs gibi oldu

    Ayrı girseydik İstanbul’u alamazdık

    UNESCO: Dünya genelinde 771 milyon kişi okuma yazma bilmiyor

    Suudi Arabistan 'kapıda' vize alma uygulaması başlattı

    Brent petrolde son durum?

    2,5 milyon öğrenci yaz Kur'an kurslarında eğitim gördü

    Avrupa'da 9 ayda 750 bin hektar alan kül oldu

    Kupa 2'de 129. maç: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i ağırlayacak

    Rusya, Harkiv'e saldırdı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Kart için biz de mi dava açalım?”
    Ahmet BATTAL

    Nezaketli ama hakka da riayetli olmak
    Genel

    Ekonomide alarm zilleri
    Risale-i Nur'dan

    Maişet derdi için dünyayı ahirete tercih etmek!
    Süleyman KÖSMENE

    Günahkâr birisine nasıl davranmalıyız?
    Mikail YAPRAK

    Mahkumken bile hükmeden Üstad
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Öğretim Görevlisi Dr. Aytemur: Medresetü’z-Zehra adeta Açık Öğretim Üniversitesi olmuştur
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çizgilerle Bediüzzaman destanı
    Ali FERŞADOĞLU

    Tefsir nedir, meâl, tercüme nedir?
    Rukiye Anar

    Kur’ân’da karakter eğitimi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.