Hz. Sümeyye Binti Hayyam’ın daha çok Arap olduğu biliniyor.

Aslında Hz. Sümeyye Türk asıllıdır. Nehrevan’ın Dicle’yle birleştiği bir Türk köyünde dünyaya geliyor. Asıl adı Pamuk’tur. Sümeyye onun lâkabıdır. İslâm kaynaklarında Pamuk diye geçiyor. İranlılar ve Türkler arasında çıkan savaşta İranlılara esir düşüyor.

Hz. Sümeyye küçük bir kız olarak esir pazarına getiriliyor. Yemen Meliki Ebul Hayr’aya cariye olarak veriliyor. Yemen’e dönerken Ebul Hayr’a Taif’te hastalanıyor. Ünlü bir hekim olan El-Haris bin Kalade tarafından tedavi ediliyor. Yemen Meliki Ebul Hayra memnuniyetini dile getirmek için onun için değerli olan Sümeyye’yi hekime hediye ediyor. Bu vesileyle Hz. Sümeyye Peygamberimize (asm) yakınlaşıyor. Daha sonra Ebu Cehil’in amcası olan Ebu Huzeyfe kendi himayesine alıyor.

Hz. Sümeyye azad edilir. Yemen’e kardeşlerini aramak için gelen Yasir isimli Yemenli biriyle evlenir. Mekke’ye yerleşir. Bu evlilikten aslında 3 evlâdı olur. Huveyris, Abdullah ve Ammar bin Yasir. Huveyris İslâmiyetten önce vefat ettiği için pek bilinmiyor. Daha çok Abdullah ve Ammar bin Yasir’in olduğu biliniyor.

Hz. Sümeyye Binti Hayyam İslâmı kabul ettiğinde çok yaşlıydı. Ebu Cehil, Hz. Sümeyye’nin Müslüman olmasından çok rahatsız oluyordu. “Sen Muhammedi çok seviyorsun bundan derhal vazgeç.’’ dediğinde o tereddütsüz inancından bir adım geri atmaz.

İslâmla şereflenen Yasir ailesini müşrikler önce küçümsediler alay ettiler. Baktılar olmuyor. Dayanılmaz işkencilere maruz bıraktılar. Buna Allah’ın resulü çok üzülüyor, çareler arıyordu. Yasir ailesine “Sabredin ey Yasir ailesi mükâfatınız Cennettir.’’ diye müjdelemiştir. İşkencelere maruz kalan Yasir, ilk şehitlerdendir. Dâvâ arkadaşı Sümeyye, “ben başarabilecek miydim? İşkenceler karşısında ben de şehit olabilecek miydim? diye ona gıpta eder.

Ebu Cehil duyduğu Kelime-i Tevhid karşısında küçüldükçe küçül- müştü. Gücünü zayıf nahif ve yaşlı kadına yöneltmişti. Develeri getirdi. İki yandan elini ayağını bağladı. Develerin zıt yöne gitmesiyle Sümeyye’nin vücudu çatırdadı. Son bir mızrak darbesiyle Sümeyye’nin başına da Cennet tacı giydirildi.

Zalim yoruldu. Mazlum ise imanı sayesinde yorulmadı. Yasir ailesi son sözüyle mahzun olmadı. Üzülmedi, çaresiz hissetmedi.

Sabretti inandı. Cenneti kazandı.