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19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Online çocuk dersi

Ayla AĞRAK
19 Temmuz 2021, Pazartesi
Güzel neticeler veren online dersler yapılıyor. Geleceğin halis Nur Talebeleri olmaya aday ve bugünün küçük ablaları ve yarının da büyük ablalarından olan online kız çocuk dersleri ilgi gördü.

Bir yıla yakın İzmit Yeni Asya okuyucularının açmış olduğu ve büyük gayretlerle hizmetlerine devam eden kardeşlere ve arka platformda çalışan ablaları tebrik ediyoruz.

Her Cumartesi günü yapılan ve yaklaşık iki saat devam eden keyifli Risale-i Nur sohbetinin ardından o gün belirlenen derse uyumluğu ilmihal dersleri yapılması evlerimize manevî bir hava katıyor. Bu manevî atmosfer minik ruhlara, kalplere ve dimağlarına adeta nur serpiliyor. İtina ile hazırlanılan bir haftalık görev çizelgesiyle günün nasıl feyizli ve bereketli geçirileceği planlanıyor.

Su damlası kadar küçük ve hassas zihinlere damlatılan imanî dersler sayesinde inşallah ebedî ahiret hayatlarının kurtarılmasına vesile olunur.

Üstadın tabiriyle: Bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Adeta gayrimüslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor yabanî düşer. Bilhassa peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevî fenlerle zihni terbiye olsa daha ziyade yabanilik verir.

En bahtiyar çocuklar onlardır ki Risale-i Nur dairesine girip dünyada peder ve validesine hürmet ve hizmet ve hasenatı ile onların defter-i ameline vefatlarından sonra hasenatı yazdırmakla ve ahirette onlara derecesine göre şefaat etmekle bahtiyar evlât olurlar.

Üstadın geçmişteki şefkat kahramanları tabir ettiği ablalar, anneler Asiyeler, Lütfiyeler, Zehralar, Firdevsler, Şükranlar…ve niceleri...

Şimdikilerin Nurlu kardeşleri, ablaları ve niceleri… Geleceğin ve şimdiki küçük talebeleri ve niceleri… Allah hepsinden ebediyen razı olsun. Üstadın deyimiyle tebrik ve duâ ediyorum.

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